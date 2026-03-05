Schwanzlose Katze in Braunau gefunden: „Trotz der Umstände zutraulich“

Am Tierschutzhof Pfotenhilfe in Lochen wurde am Dienstag, dem 3. März, eine ungewöhnliche Fundkatze aufgenommen. Das Tier war zuvor etwa eine Woche lang im Gemeindegebiet von Palting (Bezirk Braunau) beobachtet worden. Die schwarze Katze fiel ihren Findern vor allem durch ein besonderes Merkmal auf: Sie hat keinen Schwanz. Außerdem war das Fell am Rücken stark verfilzt und verklebt. Bei der Aufnahmeuntersuchung musste das Tier deshalb teilweise geschoren werden. Trotz ihres Zustandes zeigt sich die Katze zutraulich und freundlich. Pfotenhilfe-Chefin Johanna Stadler erklärt: „Die Katze ist zutraulich und freundlich, weswegen wir davon ausgehen, dass sie einen Halter hat. Wir haben sie Clara genannt und sind für Hinweise auf den Halter dankbar.“ Da sie in der Umgebung niemandem bekannt ist und keinen Chip trägt, gestaltet sich die Suche nach dem Besitzer schwierig. Die Pfotenhilfe bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Forderung nach Chippflicht

Der Fall sorgt erneut für Diskussionen über eine verpflichtende Kennzeichnung von Katzen. Laut Pfotenhilfe können derzeit über 90 Prozent der Halter von Fundkatzen nicht ermittelt werden, weil die Tiere weder gechippt noch registriert sind. Stadler fordert deshalb eine gesetzliche Regelung, ähnlich wie bei Hunden: „Was bei Hunden seit 2005 gilt, sollte auch für Katzen selbstverständlich sein.“ Besonders in ländlichen Gebieten würden sich Probleme rund um Katzenhaltung häufen. Unkontrollierte Vermehrung, ausgesetzte Tiere oder zurückgelassene Haustiere seien häufige Folgen. Für die Tierschützer steht fest: Katzen brauchen denselben Schutz wie Hunde.