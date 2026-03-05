431 Euro pro Stunde: Gericht findet für Bank-Gebühr klare Worte

Sind 431,43 Euro als Stundensatz für einen Bankmitarbeiter bei der Bearbeitung eines Kreditvertrages angemessen? Dieser Frage ist zuletzt auch ein Gericht nachgegangen. Das Urteil: Nein, das ist nicht angemessen.

Wie der Verbraucherschutzverein (VSV) nun berichtet, sei es beim Musterprozess eines Kunden gegen die Bank Austria um die Rückerstattung der Kreditbearbeitungsgebühr gegangen. Die Bankenvertreter haben vor dem Handelsgericht Wien damit argumentiert, dass ein Stundensatz für einen Bankmitarbeiter von 431,43 Euro angemessen sei. Das Berufungsgericht war jedoch anderer Ansicht und hat klare Worte gefunden. Die vereinbarte Kreditbearbeitungsgebühr sah man als „krass überhöht“ an, dem Kunden müssen nun insgesamt über 6.000 Euro zuzüglich Zinsen zurückgezahlt werden, so der SVS.

„Dann wäre dieser Job wohl der beliebteste in ganz Österreich…“

Um die Unangemessenheit der Bearbeitungsgebühr zu eruieren hat man bei Gericht eine Berechnung angestellt. Demnach würde genannter Bankmitarbeiter auf ein Monatseinkommen von knapp 69.000 Euro kommen, womit der Stundensatz von 431,43 Euro für ihn „nicht angemessen“ sei. Rechtsanwalt Norbert Nowak vertritt gemeinsam mit Anwalt Robert Haupt, der diesen Fall betreut hat, bereits „tausende“ Mandanten und meint: „Wenn man diesen Stundensatz als angemessen ansehen würde, wäre dieser Job wohl der beliebteste in ganz Österreich.“

Ordentliche Revision wurde ausgeschlossen

Dass das Bearbeitungsentgelt an einen Vermittler weitergegeben wurde, war im gegenständlichen Fall schließlich egal, da es eine Kooperationsvereinbarung zwischen diesem und der Bank gegeben hätte. Eine ordentliche Revision wurde wegen der mittlerweile recht klaren Rechtslage ebenfalls ausgeschlossen, weiß man beim VSV weiter. Dieser begrüßt, dass die Judikatur der Gerichte nun klare Bedingungen für die Rückzahlung von Kreditbearbeitungsgebühren erarbeitet hätte. „Unsere Arbeit zahlt sich aus, diese intransparente Vielfalt der Bearbeitungsgebühren samt groben Kostenüberschreitungen sind rechtswidrig und die Gebühr ist als Konsequenz dessen zurückzuzahlen“, freut sich auch Daniela Holzinger, Obfrau des VSV.

Akten von Kreditnehmern werden auch weiterhin gesammelt

Derzeit werden auch weiterhin noch Akten von Kreditnehmern gesammelt, die bezahlte Kreditbearbeitungsgebühren zurückfordern wollen. Das gelte „für die Bank Austria, aber auch für andere Banken“. Dafür anmelden kann man sich auf der VSV-Homepage hier. Außerdem haben die Verbraucherschützer zwei Unterlassungsklagen gegen Bausparkassen wegen dem Spezialfall der Kreditbearbeitungsgebühren in Zusammenhang mit Bausparverträgen eingebracht. Nach Einschätzung des VSV dürften in solchen Fällen (bei vorherigem Bausparer) nämlich überhaupt keine Bearbeitungsgebühren verrechnet werden.