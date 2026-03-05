Lotto-Gewinn: Sechs Österreicher teilen sich 133.100 Euro

Keine Gewinner in den jeweils ersten Gewinnrängen hat die Lotto-Ziehung am Mittwoch, 4. März 2026, gebracht. Dafür dürfen sich gleich sechs Teilnehmer über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen.

So gewinnreich das neue Lotto-Jahr begonnen hat, so selten wurden die großen Gewinne in den vergangenen Wochen. Nachdem bereits zwei Fünffachjackpots im Februar anstanden, wird es am kommenden Freitag, 6. März 2026, um einen Vierfachjackpot und knapp 4,7 Millionen Euro gehen. Die beiden bisherigen Fünffachjackpots wurden am 4. und 20. Februar geknackt.

Lotto-Ziehung am 4. März geht ohne Hauptgewinn zu Ende

Der Grund für den Vierfachjackpot liegt in der relativ gewinnarmen Runde am Mittwoch, 4. März 2026. Einen Sechser hat es hier nämlich weder bei Lotto noch bei LottoPlus oder beim Joker gegeben. Übrigens: Auch bei Letzterem geht es am kommenden Freitag bei der Bonusziehung um viel Geld. Hier steht nämlich ein Dreifachjackpot mit knapp 800.000 Euro am Programm. Welche Zahlen am Mittwoch gezogen worden sind, erfahrt ihr in der folgenden Infobox.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung vom Mittwoch, 4. März 2026, gezogen: Lotto : 7, 35, 39, 43, 44, 45 Zusatzzahl: 33

: 7, 35, 39, 43, 44, 45 Zusatzzahl: 33 LottoPlus : 2, 5, 12, 18, 28, 36

: 2, 5, 12, 18, 28, 36 Joker: 1, 7, 5, 2, 8, 2 alle Angaben ohne Gewähr

Sechs Fünfer mit Zusatzzahl bei Lotto-Ziehung am 4. März

Während es bei den drei Hauptziehungen also zu keinem Gewinn im ersten Rang gekommen ist, teilen sich gleich sechs Österreicher den Gewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl. Insgesamt gab es hier rund 133.100 Euro zu holen, womit jeder der sechs jetzt knapp 22.200 Euro mit nach Hause nimmt. Wie die „Österreichischen Lotterien“ berichten, sind zwei der Gewinner aus Vorarlberg und je einer aus Niederösterreich, Oberösterreich, der Steiermark und via win2day.