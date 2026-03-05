Dachdeckerfirma in Oberösterreich mit 3,8 Mio. Euro Schulden insolvent

Die oberösterreichische Firma ist auf Dachdecker-, Spengler- und Photovoltaik-Montagearbeiten spezialisiert und beschäftigt derzeit 24 Mitarbeiter. Zudem ist das Unternehmen Eigentümer einer Betriebsimmobilie in Ehrendorf. Laut Angaben des Alpenländischen Kreditorenverbandes (kurz AKV) führten mehrere Faktoren zu den finanziellen Problemen. Besonders ins Gewicht fielen massive Umsatzeinbrüche in den Jahren 2024 und 2025, aber auch Forderungsausfälle, stark gestiegene Kosten sowie witterungsbedingte Ausfälle, die Projekte verzögerten und Einnahmen schmälerten.

Schulden von rund 3,83 Millionen Euro

Die Gesellschaft weist Verbindlichkeiten von rund 3,83 Millionen Euro auf. Dem gegenüber stehen Vermögenswerte von etwa 1,86 Millionen Euro. Im Zuge des Sanierungsverfahrens soll den Gläubigern eine Quote von 20 Prozent angeboten werden. Gleichzeitig plant das Unternehmen strukturelle Änderungen, darunter die Schließung eines Teilbereichs, eine Reduktion bestehender Leasingverträge sowie eine verstärkte Zusammenarbeit mit Subunternehmern. Durch die Fortführung des Betriebs sollen die bestehenden Arbeitsplätze gesichert und eine bessere Befriedigung der Gläubiger erreicht werden, als es bei einer Zerschlagung möglich wäre. Gläubiger können ihre Forderungen bis 23. April 2026 anmelden. Die Prüfungstagsatzung ist für 7. Mai 2026 angesetzt, während über den Sanierungsplan am 11. Juni 2026 entschieden werden soll.