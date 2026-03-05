Änderung bei Krankentransporten ab 1. Mai: Was das für dich bedeutet

Ab Mai 2026 ändert sich etwas bei der Abrechnung der Sekundärtransporte - also jenen Transporten zwischen Krankenanstalten. Die Österreichische Gesundheitskasse erklärt gegenüber 5 Minuten, was das bedeutet.

„Ab 1. Mai 2026 werden Sekundärtransporte nicht mehr über die Satzung der Sozialversicherung abgerechnet, da die Leistungen bereits durch die Krankenanstaltenfinanzierung abgedeckt sind“, heißt es dazu seitens der ÖGK auf Nachfrage von 5 Minuten. Dafür zahle man seitens der ÖGK rund sechs Milliarden Euro jedes Jahr an die Spitäler. Künftig werde die Abrechnung direkt mit den jeweiligen Rechtsträgern der Krankenanstalten erfolgen.

ÖGK: „Sekundärtransporte bleiben weiterhin sichergestellt“

Immerhin: „Eine Verrechnung mit Patientinnen und Patienten ist ausgeschlossen“, versichert man gegenüber 5 Minuten. Daher würde sich für die Versicherten allgemein nichts ändern. „Sekundärtransporte zwischen Krankenanstalten bleiben weiterhin sichergestellt und es entstehen für die Versicherten keine zusätzlichen Kosten.“

Gesamtkosten der Sekundärtransporte bei etwa 9,8 Millionen Euro

Österreichweit seien im Vorjahr übrigens etwa 47.600 Sekundärtransporte durchgeführt worden. Knapp 45.000 davon waren Fahrten, rund 2.600 wurden über den Luftweg zurückgelegt. Die Gesamtkosten beziffert man mit etwa 9,8 Millionen Euro. Betroffen sind von der Maßnahme übrigens alle Bundesländer, die notwendigen Informationen seien an die wesentlichen Stellen auch bereits ausgerollt worden. Abschließend erklärt man noch: „Die ÖGK muss sicherstellen, dass jeder Beitrags-Euro dort eingesetzt wird, wo er dem gesetzlichen Auftrag entspricht und den größtmöglichen Nutzen für unseren Versicherten bringt.“

Seit Juli 2025: Selbstbehalt für nicht medizinisch notwendige Krankentransporte

Bei den Krankentransporten allgemein hat es übrigens mit Juli 2025 bereits eine Änderung gegeben. Seither müssen Betroffene, bei denen die Transporte nicht medizinische unbedingt notwendig sind, einen kleinen Selbstkostenbeitrag bezahlen. Knapp 300.000 Transporte sind so in den ersten drei Abrechnungsmonaten (von Juli bis September) bereits abgerechnet worden. Welche Regelungen hier ab sofort gelten und was man zahlen muss, erfahrt ihr unter anderem hier: 7,55 bis 150 Euro: Betroffene zahlen, Krankentransporte gehen zurück.