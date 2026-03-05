100.000 Pensionisten dürfen jetzt gratis durch ganz Österreich

Jene Menschen, die in Österreich das 65. Lebensjahr erreicht haben und Anspruch auf Ausgleichs- oder Ergänzungszulage haben, bekommen von den Österreichischen Bundesbahnen ab 15. April zwei kostenlose Tickets.

Mehr als 100.000 Österreichern, die schon 65 Jahre alt sind und Anspruch auf eine Ausgleichs- oder Ergänzungszulage haben, können sich ab 15. April 2026 über zwei Gratis-ÖBB-Tickets freuen. Damit möchte man auch älteren Menschen mit geringem Einkommen soziale Teilhabe und leistbare Mobilität in ganz Österreich ermöglichen, heißt es dazu nun. Die Tickets könnten sie etwa für einen Tagesausflug nach Graz, Klagenfurt, Wien, Salzburg oder Innsbruck oder für die Reise zu Verwandten verwenden, schlägt man im Mobilitätsministerium in einer Aussendung vor.

Diese Voraussetzungen gibt es für die gratis Zugtickets

Eine weitere Voraussetzung für die kostenlosen Tickets ist übrigens, dass mindestens ein Teil der Reise mit einem Fernverkehrszug – also einem Railjet, einem Eurocity, einem Intercity oder einem Interregio – zurückgelegt werden muss. Die Gutscheine gelten für Fahrten innerhalb Österreichs. Die Aktion läuft von 15. April 2026 bis 15. April 2027, anspruchsberechtigte Senioren können an den ÖBB-Personenkassen zwei Gutscheine für eine Fahrt im ÖBB-Netz in ihr Kundenkonto hinterlegen lassen oder die Reise auch schon gleich buchen. Die gleiche Personengruppe hat übrigens schon jetzt die Möglichkeit auf eine kostenlose „Vorteilscard Senior“, mit der sie ein Jahr lang zum reduzierten Preis im ÖBB-Netz reisen können.

Voraussetzungen für gratis Zugtickets für Pensionisten: mindestens 65 Jahre alt

bezieht Ausgleichs- oder Ergänzungszulage

ein Teil der Reise muss mit einem Fernverkehrszug zurückgelegt werden

Fahrt muss innerhalb von Österreich im ÖBB-Netz stattfinden

zwei Gutscheine für je eine Fahrt

Aktion läuft von 15. April 2026 bis 15. April 2027

gratis Tickets können an ÖBB-Personenkassen abgeholt oder auf Kundenkonto hinterlegt werden

Mobilitätsminister Hanke: „Soziale Gerechtigkeit heißt auch Mobilitätsgerechtigkeit“

Mobilitätsminister Peter Hanke sieht in der Bahn „das Rückgrat einer klimafreundlichen und sozialen Mobilitätspolitik“. Ein besonderes Anliegen sei ihm persönlich nicht nur der Ausbau der Infrastruktur sondern auch die Investition in faire und sozial ausgewogene Preise. Denn: „Soziale Gerechtigkeit heißt auch Mobilitätsgerechtigkeit. Wer wenig Einkommen hat, darf nicht vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Ein Besuch bei den Enkeln, ein Treffen mit Freunden oder ein Ausflug in eine andere Region Österreichs – all das soll keine Frage des Geldbörserls sein“, so Hanke.

©BKA/Andy Wenzel Mobilitätsminister Peter Hanke: „Wer wenig Einkommen hat, darf nicht vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden.“

Sozialministerin Schumann: „Es ist unsere Verantwortung…“

Und Sozialministerin Korinna Schumann weiß auch, dass Senioren ihr Leben lang gearbeitet und so unseren derzeitigen Wohlstand mit aufgebaut hätten. „Jene mit einer niedrigen Pension überlegen heute sehr genau, ob sie sich eine Reise überhaupt leisten können. Es ist unsere Verantwortung, ihnen im Alter ein würdevolles und aktives Leben zu ermöglichen“, so die Sozialministerin.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf Sozialministerin Korinna Schumann: „Jene mit einer niedrigen Pension überlegen heute sehr genau, ob sie sich eine Reise überhaupt leisten können.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 13:36 Uhr aktualisiert