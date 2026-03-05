Skip to content
Viele Österreicher kämpfen aktuell um einen neuen KV, bei einigen hat es bereits eine Einigung gegeben.
Österreich
05/03/2026
Gehälter und Löhne

Ab 1. März: Wer jetzt mehr Geld bekommt und wer noch wartet

Zahlreiche Kollektivverträge werden aktuell verhandelt, bei einigen wenigen Kleineren stehen im März auch schon fix Gehaltserhöhungen an. Wir haben hier einen Überblick für euch.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
2 Minuten Lesezeit(393 Wörter)

Mit März 2026 werden etwa die Löhne von Dienstnehmern der Golfanlagen in Kärnten erhöht. Alle Lohngruppen bekommen hier ein Plus von 3,47 Prozent, zudem wurde der Mindestlohn für Reinigungsarbeiter auf 2.444,49 Euro angehoben. 55 Euro mehr bekommen die Mitarbeiter im Agrarservice mit 1. März 2026. Das bedeutet ein Plus von 2,9 Prozent für die untersten Einkommenslohngruppen. Dadurch liegt der Mindestlohn mit 2.017,84 Euro hier übrigens erstmals auch über der 2.000er-Marke, berichtet die Produktionsgewerkschaft (PRO-GE). Außerdem wird auch der Nachtstundenzuschlag auf 3,13 Euro erhöht und es gibt Verbesserungen der Reiseaufwandsentschädigung bei mehrtägigen Dienstreisen.

Auch in OÖ-Gutsbetrieben gibt es ab März mehr Geld

Ein dritter KV-Abschluss, der ab März gilt, wurde ebenfalls im Wirkungsbereich der PRO-GE geschafft. Bei den Gutsbetrieben in Oberösterreich steigen die Löhne im Schnitt um 3,45 Prozent, Überzahlungen würden aufrecht bleiben. Lehrlingseinkommen werden um 3,91 Prozent erhöht und auch hier steigt der Mindestlohn nun erstmals auf über 2.000 Euro (2.004 Euro). Insgesamt seien bisher für März „nur wenige und nur kleinere Kollektivverträge“ abgeschlossen worden, weiß man bei der PRO-GE gegenüber 5 Minuten.

Welche Kollektivverträge mit 1. März 2026 schlagend werden:

  • Dienstnehmer der Golfanlagen in Kärnten: plus 3,47 Prozent
  • Mitarbeiter im Agrarservice: plus 55 Euro
  • Gutsbetriebe in Oberösterreich: plus 3,45 Prozent

Noch in Verhandlungen, Geltungsbeginn mit 1. März:

  • PROPAK-Industrie
  • Angestellte bei Versicherungen

Bei PROPAK und Versicherungen werden KV verhandelt

Seitens der GPA verhandelt man derzeit die Kollektivverträge für die Angestellten der Versicherungen und für die PROPAK-Industrie (Herstellung von Produkten aus Papier und Karton). Beide würden ab 1. März 2026 gelten, heißt es auf Nachfrage von 5 Minuten. In der PROPAK-Industrie gibt es österreichweit etwa 8.200 Beschäftigte, vom Versicherungen-KV sind knapp 27.000 Angestellte betroffen. Die Verhandlungen würden in beiden Fällen aber noch laufen, weshalb es auch noch keine Details zur Höhe der Abschlüsse oder anderen rahmenrechtlichen Änderungen gebe.

Siebte Runde im IT-Bereich steht an

Ebenfalls verhandelt wird derzeit im IT-Bereich (90.000 Betroffene), wo man am 10. März bereits die siebte Verhandlungsrunde hat. Auch im Finance-Bereich ist bisher noch kein Abschluss gelungen. Dort wird am 17. März die zweite Verhandlungsrunde stattfinden, 68.000 Angestellte werden diese wohl gespannt verfolgen.

Langwierige Verhandlungen bei Ordensspitälern in OÖ

Besonders langwierig sind auch die Verhandlungen bei den Ordensspitälern in Oberösterreich. Hier hat es mittlerweile schon den zweiten Streik gegeben, heißt es aus der Gewerkschaft vida. Eine Lösung oder Einigung ist aber weiterhin (noch) nicht in Sicht. Eine weitere Verhandlungsrunde gibt es auch für die Arbeiter in Speditions- und Lagereibetrieben.

