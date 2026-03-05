Kostenexplosion: „Spritpreis-Deckel von 1,50 Euro wichtig und umsetzbar“

Der Konflikt im Nahen Osten hat auch auf die heimischen Tankstellen deutliche Auswirkungen. Immer häufiger werden nun die Forderungen nach einem Spritpreisdeckel.

Binnen weniger Tage sind die Preise für Diesel und Benzin in Österreich förmlich explodiert. Lag der durchschnittliche Preis von Diesel Montagvormittag etwa noch bei 1,534 Euro, liegt er am heutigen Donnerstag schon bei 1,759 Euro. Etwas weniger stark aber immer noch sind auch die Benzin-Preise angestiegen – von 1,489 auf im Schnitt 1,65 Euro. Der Preisanstieg sei „in keinster Weise mit der erhöhten Nachfrage zu begründen. Zusätzlich zeigt der Krieg nicht mal am sonst sehr schnell reagierenden Rohölpreis so massive Auswirkungen“, ärgert sich ARBÖ-Generalsekretär Gerald Kumnig.

ARBÖ fordert „strenge Kontrollen und absolute Transparenz“

Beim ARBÖ fordert man nun schnell Gegenmaßnahmen. So solle etwa Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer „strenge Kontrollen einführen und absolute Transparenz garantieren“, so die Forderung von Kumnig. Auch um die Inflation nicht weiter zu befeuern, müssten im Notfall noch weitere Maßnahmen ergriffen werden.

ARBÖ sieht „ausreichend Möglichkeiten, um Diesel und Benzin billiger zu machen“

In einer zweiten Aussendung erklärt ARBÖ-Präsident Peter Rezar auch, worum es sich bei einer der weiteren Maßnahmen handeln könnte: „Für den ARBÖ wäre ein Spritpreisdeckel von 1,50 Euro wichtig und umsetzbar. Es gäbe ausreichend Möglichkeiten, um Diesel und Benzin für die Österreicher billiger zu machen.“ Die Bundesregierung hätte dabei laut Rezar „genügend Hebel in der Hand, um die Autofahrer und im Besonderen Pendler zu entlasten“. Obwohl man auf internationale Entwicklungen nicht wirklich Einfluss habe, könnte man nämlich zumindest die nationalen Steuern verändern. Forderungen nach einem Spritpreisdeckel gibt es übrigens unter anderem auch von der FPÖ.

Kärntner „flüchten“ zum Tanken nach Slowenien

Erste Auswirkungen der erhöhten Spritpreise zeigen sich übrigens etwa in Kärnten schon. Dort findet eine regelrechte Tankflucht nach Slowenien statt, viele Kärntner – vor allem jene, die grenznahe wohnen – wurden dieser Tage in Slowenien gesehen. Dort ist der Preis für Sprit nämlich deutlich weniger stark gestiegen als in Österreich. Alles dazu auch hier: Billig Tanken in Slowenien: Kärntner stehen wieder Schlange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 15:29 Uhr aktualisiert