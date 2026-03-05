Nahost-Krise: Erste Linienflüge erreichen Österreich

Angesichts der zugespitzten Sicherheitslage im Nahen Osten hat das österreichische Außenministerium eine großangelegte Rückholaktion gestartet. Auch zwei Linienflüge kamen bereits wieder an.

Die Sicherheitslage im Nahen Osten bleibt weiterhin angespannt. Das österreichische Außenministerium beobachtet die Situation laufend und arbeitet an Möglichkeiten, österreichische Staatsbürger aus der Region ausreisen zu lassen. Wie aus einer Aussendung des österreichischen Außenministeriums hervorgeht, tagt der Krisenstab des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (BMEIA) seit Samstagvormittag täglich, um die Lage zu bewerten und mögliche Sicherheitsmaßnahmen zu prüfen. Oberste Priorität habe dabei die Sicherheit der Österreicher.

Um mehr als 100 Personen gesunken

Laut dem Außenministerium sind derzeit rund 17.800 österreichische Staatsbürger sowie Angehörige im Krisengebiet registriert. Darunter befinden sich etwa 2.100 Reisende, von denen sich rund 1.270 in den Vereinigten Arabischen Emiraten aufhalten. Die Zahl der dort befindlichen Reisenden sei im Vergleich zum Vortag um mehr als 100 Personen gesunken. Das zeige, dass organisierte Ausreisen und unterstützte Rückholflüge Wirkung zeigen, so das Ministerium.

Reisewarnungen weiterhin aufrecht

Für mehrere Staaten der Region gilt weiterhin eine Reisewarnung, darunter Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jordanien, Katar, Kuwait, Libanon, Syrien sowie die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Flugverkehr ist in vielen dieser Länder laut Außenministerium großteils eingestellt oder stark eingeschränkt. Ausreisen auf dem Luftweg seien derzeit vielerorts nicht oder nur eingeschränkt möglich. Etwas günstiger stellt sich die Situation laut Ministerium in Saudi-Arabien und Oman dar. Dort sei der Luftraum weiterhin geöffnet, auch wenn Flugverbindungen reduziert seien. Wenn kommerzielle Rückflugmöglichkeiten verfügbar seien, sollten diese unbedingt genutzt werden.

Unterstütze Ausreisen weiterhin organisiert

Gleichzeitig organisiert das Außenministerium weiterhin unterstützte Ausreisen. Zwei weitere vom Ministerium organisierte Flüge der Austrian Airlines mit insgesamt 480 Sitzplätzen sollen Österreicher aus Riad und Maskat zurück nach Österreich bringen. Zusätzlich werden Busausreisen aus Katar nach Saudi-Arabien sowie aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in den Oman organisiert. Auch mit anderen EU-Staaten arbeite Österreich eng zusammen, um weitere Ausreisen zu ermöglichen. Unterstützung kommt dabei auch vom Jagdkommando des Bundesheeres sowie vom Innenministerium, wie aus der Aussendung hervorgeht.

Einzelne Flugverbindungen wieder aufgenommen

Unterdessen berichten Medien über erste wieder aufgenommene Flugverbindungen. Wie der ORF meldet, wird am Donnerstagnachmittag am Flughafen Salzburg eine Boeing 737 der Fluggesellschaft flydubai mit rund 126 Passagieren erwartet. Dabei handle es sich jedoch nicht um eine Rückholaktion, sondern um einen regulären Linienflug. Aufgrund des derzeit sehr volatilen Luftraums fliege die Maschine allerdings nicht direkt nach Österreich, sondern lege einen Zwischenstopp in Ägypten ein. Auch am Flughafen Wien-Schwechat ist laut ORF bereits ein Linienflug aus Dubai eingetroffen. Für Donnerstag sind dort zudem zwei weitere sogenannte Charterflüge geplant.

Für Notfälle:

Das Außenministerium ruft Österreicher in der Region dazu auf, sich auf der Plattform reiseregistrierung.at zu registrieren, regelmäßig aktuelle Informationen zu verfolgen und bei Bedarf Kontakt mit den österreichischen Botschaften aufzunehmen. Für Notfälle steht zudem rund um die Uhr eine Hotline des Ministeriums zur Verfügung.