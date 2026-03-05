KV-Verhandlungsstart für 60.000 Beschäftigte

Die Gewerkschaften haben die industrielle Frühjahrsrunde mit den Kollektivvertragsverhandlungen für die Elektro- und Elektronikindustrie eröffnet. Das geht aus einer Aussendung der Gewerkschaften hervor.

Wie die Gewerkschaften Produktionsgewerkschaft (PRO-GE) und Gewerkschaft GPA am Donnerstag mitteilten, betreffen die Verhandlungen rund 60.000 Beschäftigte der österreichischen Elektro- und Elektronikindustrie. Im Mittelpunkt der Forderungen stehen heuer vor allem Lohn- und Gehaltserhöhungen. „Die Industrie-Konjunktur hellt sich auf, gerade in der innovativen Elektro- und Elektronikindustrie gibt es sehr erfreuliche Ergebnisse. Die Zahlen belegen den Aufwärtstrend“, erklärten die Verhandlungsleiter der Arbeitnehmerseite, Reinhold Binder von der PRO-GE und Eva Scherz von der GPA laut Aussendung.

Fokus auf Teuerungsausgleich und Schichtzulagen

Gleichzeitig würden die Folgen der Teuerungskrise viele Arbeitnehmer weiterhin belasten. Daher stehe in der diesjährigen Verhandlungsrunde insbesondere eine Anhebung von Löhnen, Gehältern und Lehrlingseinkommen im Fokus. „Es geht vor allem ums Geld“, betonten Binder und Scherz. Darüber hinaus fordern die Gewerkschaften Verbesserungen bei belastenden Arbeitszeiten. Konkret soll die Schichtzulage für die zweite Schicht auf 1,50 Euro pro Stunde und für die dritte Schicht auf fünf Euro pro Stunde steigen.

Soziale Forderungen und leichtere sechste Urlaubswoche

Weitere Forderungen betreffen soziale Maßnahmen. So verlangen die Gewerkschaften unter anderem eine zusätzliche Pflegefreistellung für Eltern von Kindern mit Behinderung. Außerdem soll die sechste Urlaubswoche leichter erreichbar werden. Derzeit müssen Beschäftigte – sofern keine anrechenbaren Vordienstzeiten vorliegen – 25 Dienstjahre beim selben Arbeitgeber erreichen, um Anspruch darauf zu haben.

Rückblick auf das Vorjahr

Im Vorjahr hatten sich Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite erst nach längeren Verhandlungen auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt. Laut Aussendung wurde dieser nach elf Wochen, fünf Verhandlungsrunden und Betriebsversammlungen abgeschlossen. Die KV-Löhne und Mindestgrundgehälter wurden damals um 3 Prozent erhöht. Die Ist-Löhne beziehungsweise -Gehälter stiegen um 2,75 Prozent, maximal jedoch um 115 Euro. Die nächste Verhandlungsrunde ist laut den Gewerkschaften für 9. April angesetzt. Der neue Kollektivvertrag soll mit 1. Mai 2026 in Kraft treten.