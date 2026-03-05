Lange Flucht beendet: Polizei schnappt Balkon-Einbrecher

Nach einem Wohnhauseinbruch im Bezirk Mödling hat die Polizei einen Tatverdächtigen ausgeforscht. Das geht aus einer Aussendung der Polizei Niederösterreich hervor.

Demnach gelangte ein zunächst unbekannter Täter am 19. Juli 2025 gegen 23.10 Uhr auf bislang ungeklärte Weise auf den Balkon im zweiten Stock eines Wohnhauses im Gemeindegebiet von Perchtoldsdorf im Bezirk Mödling (Niederösterreich). Dort brach er die Balkontür auf und entwendete zwei Schmuckschatullen mit diversem Schmuck sowie eine Handyverpackung. Laut Polizei verlor der Täter jedoch die gesamte Beute noch am Balkon beziehungsweise im Garten des Hauses und flüchtete anschließend unerkannt vom Tatort.

Ein 22-Jähriger wurde ausgeforscht

Nach umfangreichen kriminalpolizeilichen Ermittlungen der Polizeiinspektion Perchtoldsdorf in Zusammenarbeit mit dem Landeskriminalamt Niederösterreich konnte schließlich ein 22-jähriger Mann als Beschuldigter ausgeforscht werden. Auf Grundlage der Ermittlungsergebnisse ordnete die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die Festnahme des Mannes an. Polizisten konnten den Aufenthaltsort des Verdächtigen, der sich laut Polizei unstet im Bundesgebiet aufgehalten haben soll, am 28. Februar 2026 in Wien lokalisieren und ihn dort festnehmen. Der 22-Jährige zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig und wurde anschließend in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.