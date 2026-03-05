Bahnübergang-Crash in Salzburg: Auto prallt gegen Zug

Der Mann aus dem Landkreis Starnberg war demnach am Donnerstag, 5. Februar gegen Mittag mit seinem Auto von Oberndorf in Richtung Laufen (Salzburg) unterwegs. Laut seinen Angaben sowie jenen des Triebwagenführers hielt der Lenker zunächst bei Rot an der Haltelinie der Bahnkreuzung an. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort und kollidierte dabei mit der Fahrerseite eines Triebwagens. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund 20 Personen im Zug. Sowohl der Autofahrer als auch die Zugpassagiere blieben unverletzt – so in einer Aussendung der Salzburger Polizei. Der Alkomattest bei beiden Fahrzeuglenkern verlief negativ.