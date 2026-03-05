Skip to content
/ ©Bernhard Elbe/LPD Wien
Symbolfoto von 5min.at: Nahaufnahme von einem Polizeiblaulicht.
20 Fahrgäste und der Lenker kamen mit dem Schrecken davon.
Oberndorf/Salzburg
05/03/2026
Zu Mittag

Bahnübergang-Crash in Salzburg: Auto prallt gegen Zug

Ein Autofahrer fuhr trotz Rotlicht auf einen Bahnübergang bei Laufen und kollidierte mit einem Zug. Wie durch ein Wunder blieben alle 21 Beteiligten unverletzt.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)

Der Mann aus dem Landkreis Starnberg war demnach am Donnerstag, 5. Februar gegen Mittag mit seinem Auto von Oberndorf in Richtung Laufen (Salzburg) unterwegs. Laut seinen Angaben sowie jenen des Triebwagenführers hielt der Lenker zunächst bei Rot an der Haltelinie der Bahnkreuzung an. Anschließend setzte er seine Fahrt jedoch fort und kollidierte dabei mit der Fahrerseite eines Triebwagens. Zum Zeitpunkt des Unfalls befanden sich rund 20 Personen im Zug. Sowohl der Autofahrer als auch die Zugpassagiere blieben unverletzt – so in einer Aussendung der Salzburger Polizei. Der Alkomattest bei beiden Fahrzeuglenkern verlief negativ.

