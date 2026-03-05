Seniorin (79) nach E-Scooter-Kollision schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck ist am Donnerstag eine 79-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Das geht aus einer Aussendung der Polizei Tirol hervor.

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 5. März 2026 gegen 12.10 Uhr an der Kreuzung Museumstraße/Meinhardstraße (Tirol). Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 18-jährigen italienischen E-Scooter-Lenker und der 79-jährigen österreichischen Fußgängerin. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit der Rotes Kreuz in die Klinik Innsbruck eingeliefert.