Skip to content
Region auswählen:
/ ©Pexels/ KristofTopolewski
Bild auf 5min.at zeigt einen E-Scooter.
Ein 18-jähriger E-Scooter-Lenker kollidierte mit einer Seniorin.
Innsbruck/Tirol
05/03/2026
Am Donnerstag

Seniorin (79) nach E-Scooter-Kollision schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck ist am Donnerstag eine 79-jährige Fußgängerin schwer verletzt worden. Das geht aus einer Aussendung der Polizei Tirol hervor.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, 5. März 2026 gegen 12.10 Uhr an der Kreuzung Museumstraße/Meinhardstraße (Tirol). Dort kam es zum Zusammenstoß zwischen einem 18-jährigen italienischen E-Scooter-Lenker und der 79-jährigen österreichischen Fußgängerin. Die Frau erlitt dabei schwere Verletzungen. Sie wurde nach der Erstversorgung mit der Rotes Kreuz in die Klinik Innsbruck eingeliefert.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: