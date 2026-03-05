„Wenn wir jetzt nicht helfen, rückt Krieg näher an uns heran“

Beate Meinl-Reisinger hat vor einem Jahr mit "ihren" NEOS den Schritt in eine Dreierkoalition gewagt. Seither hat sie als Außenministerin nicht zu wenig zu tun. Im Interview mit 5 Minuten lässt sie das Jahr Revue passieren.

Erst der Krieg in der Ukraine, jetzt jener im und um den Iran. Zusätzlich gab es hierzulande Budgetnöte und die Notwendigkeit von Einsparungen. Das vergangene Jahr war außen- wie innenpolitisch nicht einfach. Mittendrin befindet sich auch NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die seit einem Jahr Teil der Dreierkoalition rund um ÖVP, SPÖ und eben NEOS ist. Man sei sich zwar nicht immer einig, diskutiere oft hart und es würde Reibung entstehen. Aber: „Reibung ist das Gegenteil von Stillstand, es ist die Voraussetzung für Konsens und Fortschritt“, weiß Meinl-Reisinger im Interview mit 5 Minuten.

„Weniger Steuern, weniger Staat, weniger Staatsapparat“

Nach einem Jahr könne sie mit Sicherheit sagen, dass ein Kurswechsel gelungen sei: „Weg vom Stillstand, hin zum Reformieren. Weg von der Gießkanne, hin zu mehr Effizienz und Treffsicherheit.“ Als Außenministerin sei sie stolz, dass Österreich „endlich wieder sichtbar, aktiv und selbstbewusst auf dem internationalen Parkett auftritt“. Im kommenden Jahr möchte man im Rahmen des Doppelbudgets allgemein wieder „mehr Spielräume schaffen“, so Meinl-Reisinger. Gleichzeitig hat man als Ziel: „Weniger Steuern, weniger Staat, weniger Staatsapparat!“

©BMEIA / Michael Gruber Beate Meinl-Reisinger lässt im Interview mit 5 Minuten das Jahr Revue passieren.

„Schauen nicht weg, wenn unsere Freiheit in Europa bedroht wird“

Aber zurück zur Außenpolitik. Zum Thema Ukraine meint Meinl-Reisinger im Interview, dass man nicht wegschauen würde, „wenn unsere Freiheit in Europa bedroht wird“. Und: „Wenn wir jetzt nicht helfen, rückt der Krieg näher an uns heran.“ Gleichzeitig sehe man mit der Ukraine auch für die heimische Wirtschaft „großes Zukunftspotenzial“. Das gesamte Interview mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger findet ihr folgend.