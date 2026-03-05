„Wenn wir jetzt nicht helfen, rückt Krieg näher an uns heran“
Beate Meinl-Reisinger hat vor einem Jahr mit "ihren" NEOS den Schritt in eine Dreierkoalition gewagt. Seither hat sie als Außenministerin nicht zu wenig zu tun. Im Interview mit 5 Minuten lässt sie das Jahr Revue passieren.
Erst der Krieg in der Ukraine, jetzt jener im und um den Iran. Zusätzlich gab es hierzulande Budgetnöte und die Notwendigkeit von Einsparungen. Das vergangene Jahr war außen- wie innenpolitisch nicht einfach. Mittendrin befindet sich auch NEOS-Chefin und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger, die seit einem Jahr Teil der Dreierkoalition rund um ÖVP, SPÖ und eben NEOS ist. Man sei sich zwar nicht immer einig, diskutiere oft hart und es würde Reibung entstehen. Aber: „Reibung ist das Gegenteil von Stillstand, es ist die Voraussetzung für Konsens und Fortschritt“, weiß Meinl-Reisinger im Interview mit 5 Minuten.
Bist du mit der Regierung nach einem Jahr zufrieden?
„Weniger Steuern, weniger Staat, weniger Staatsapparat“
Nach einem Jahr könne sie mit Sicherheit sagen, dass ein Kurswechsel gelungen sei: „Weg vom Stillstand, hin zum Reformieren. Weg von der Gießkanne, hin zu mehr Effizienz und Treffsicherheit.“ Als Außenministerin sei sie stolz, dass Österreich „endlich wieder sichtbar, aktiv und selbstbewusst auf dem internationalen Parkett auftritt“. Im kommenden Jahr möchte man im Rahmen des Doppelbudgets allgemein wieder „mehr Spielräume schaffen“, so Meinl-Reisinger. Gleichzeitig hat man als Ziel: „Weniger Steuern, weniger Staat, weniger Staatsapparat!“
„Schauen nicht weg, wenn unsere Freiheit in Europa bedroht wird“
Aber zurück zur Außenpolitik. Zum Thema Ukraine meint Meinl-Reisinger im Interview, dass man nicht wegschauen würde, „wenn unsere Freiheit in Europa bedroht wird“. Und: „Wenn wir jetzt nicht helfen, rückt der Krieg näher an uns heran.“ Gleichzeitig sehe man mit der Ukraine auch für die heimische Wirtschaft „großes Zukunftspotenzial“. Das gesamte Interview mit Außenministerin Beate Meinl-Reisinger findet ihr folgend.
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger im Interview mit 5 Minuten
Ein Jahr Regierungsverantwortung ist um. Ganz ad hoc: Was ist Ihnen von den ersten 365 Tagen besonders positiv, was besonders negativ in Erinnerung geblieben?
Als Regierung beweisen wir auch in Krisenzeiten, dass wir das große Ganze und Österreichs Zukunft fest im Blick haben. Wir haben Verantwortung übernommen und es nach der „Koste es, was es wolle“-Politik der letzten Jahre binnen kürzester Zeit geschafft, mit dem ersten Doppelbudget über sechs Milliarden Euro zu konsolidieren. Alle aktuellen Wirtschaftszahlen bestätigen, dass unsere Maßnahmen wirken. Zum ersten Mal seit Jahren hat der Bund seine Ausgaben gedämpft, wir haben die Teuerung erfolgreich bekämpft und die Wirtschaft wieder aus der Rezession geholt. Das hätte uns vor einem Jahr wohl kaum jemand zugetraut.
Demokratie bedeutet natürlich immer auch Kompromissfähigkeit, gerade in einer Dreierkoalition. Wir sind uns zwar nicht immer einig, diskutieren oft hart und reiben uns. Reibung ist aber das Gegenteil von Stillstand, es ist die Voraussetzung für Konsens und Fortschritt.
Wie kann man das Jahr aus Ihrer Sicht zusammenfassen? Was haben Sie in diesem Jahr als Ministerin in Ihrem Resort erreicht?
In einem Jahr Regierungsverantwortung ist uns ein echter Kurswechsel gelungen: weg vom Stillstand, hin zum Reformieren. Weg von der Gießkanne, hin zu mehr Effizienz und Treffsicherheit. Wir NEOS treiben diese Trendwende als Reformkraft voran – nicht im Alleingang, sondern indem wir unsere Koalitionspartner auf diesen Weg mitnehmen. Ich denke da etwa an den Chancenbonus für Schulen mit besonderen Herausforderungen, an die Industriestrategie, das Entbürokratisierungspaket oder die Reformen im Integrations- und Pensionsbereich.
Als Außenministerin bin ich stolz, dass Österreich Festigkeit statt Beliebigkeit beweist, dass wir endlich wieder sichtbar, aktiv und selbstbewusst auf dem internationalen Parkett auftreten. Wir stehen als Regierung für eine felsenfeste europäische Haltung – und nicht für populistische Schaukelpolitik zwischen Moskau und Washington. Mit unserer Kandidatur für den UN-Sicherheitsrat betreiben wir aktive Neutralitätspolitik, mit unserem Fokus auf Wirtschaftsdiplomatie eröffnen wir neue Chancen für heimische Betriebe. Gerade in Zeiten der neuen Weltunordnung ist es wichtig, Brücken zu bauen und neue Partnerschaften zu schließen.
Gibt es etwas, wo Sie sagen „Das hätte ich besser/anders machen können“? Falls ja, was war das und was nehmen Sie sich dadurch auch für die folgenden drei Jahre mit?
Wir treffen jeden Tag hunderte wichtige Entscheidung, da ist sicher nicht jede einzelne hundertprozentig richtig gewesen. Schwierig finde ich, dass nur durch den Druck von uns NEOS wichtige Pensionsreformen wie der Nachhaltigkeitsmechanismus und die Teilpension umgesetzt werden konnten. Ich möchte diese Erfolge keinesfalls schmälern. Ich halte es aber für einen Fehler für die Zukunft unseres Landes, dass wir hier nicht schon weitergegangen sind. Wir bleiben aber hartnäckig und pochen auf weitere mutige Reformen.
Was steht im kommenden Jahr an? Welche Ziele haben Sie im zweiten Regierungsjahr und generell in den kommenden Regierungsjahren?
Im ersten Jahr hat die Dreierkoalition auf unseren Druck hin die Reformpartnerschaft zwischen Bund, Ländern, Städten und Gemeinden in die Wege geleitet. Heuer geht es darum, gemeinsam eine umfassende Föderalismusreform auf den Boden zu bringen, damit Österreich ein schlankerer, schnellerer und effizienterer Staat für alle wird.
Mit der Bundesstaatsanwaltschaft stärken wir die unabhängige Justiz, mit der Reform der Lehrpläne sorgen wir dafür, dass unsere Kinder bestmöglich auf die Zukunft vorbereitet werden. Und beim neuen Doppelbudget geht es für uns NEOS vor allem darum, wieder Spielräume zu schaffen – für Entlastung durch niedrigere Lohnnebenkosten und für Zukunftsinvestitionen wie das zweite verpflichtende Kindergartenjahr. Unser Ziel lautet auch: Weniger Steuern, weniger Staat, weniger Staatsapparat!
Sie haben zum Thema Ukraine kürzlich gemeint, man wolle Verantwortung übernehmen aber auch wirtschaftliche Chancen für Österreich ermöglichen. Inwiefern will man Verantwortung übernehmen und welche wirtschaftlichen Chancen sind in dem Zusammenhang für Österreich möglich?
Wir übernehmen Verantwortung und schauen nicht weg, wenn unsere Freiheit in Europa bedroht wird. Wir unterstützen die Ukraine ja auch, weil sie nicht nur ihr Land verteidigt, sondern auch unsere Sicherheit. Wenn wir jetzt nicht helfen, rückt der Krieg näher an uns heran. Für die österreichische Wirtschaft hat die Ukraine aber auch großes Zukunftspotenzial. Durch die starke Präsenz heimischer Unternehmen vor Ort ist Österreich in einer guten Ausgangsposition für den erforderlichen Wiederaufbau der Ukraine.