Trauung in Oberösterreich: Olympia-Star Ivona Dadic hat Ja gesagt

Große Neuigkeiten aus der österreichischen Leichtathletik: Siebenkämpferin Ivona Dadic hat ihren langjährigen Partner Dario Glavas geheiratet. Die beiden gaben sich in Oberösterreich das Ja-Wort.

Die österreichische Top-Athletin Ivona Dadic hat den nächsten Schritt gewagt. Die gebürtige Welserin und ihr Partner Dario Glavas haben geheiratet. Bilder der standesamtlichen Trauung teilten die beiden selbst auf Instagram. Die Zeremonie fand in Bad Schallerbach im Bezirk Wels-Land statt. Auf den veröffentlichten Fotos ist Dadic in einem weißen, bodenlangen Kleid zu sehen, während ihr frisch angetrauter Ehemann einen dunklen Anzug mit Fliege trägt. Zu den Bildern schrieb die 32-Jährige schlicht: „Ich liebe dich für immer.“

Antrag vor knapp einem Jahr in Kapstadt

Das Paar ist bereits seit rund 13 Jahren zusammen. Die Verlobung liegt noch kein Jahr zurück: Im vergangenen Sommer machte Glavas seiner Freundin während eines Urlaubs in Südafrika einen Antrag auf dem Tafelberg im Kapstadt. Damals schrieb Dadic zu den gemeinsamen Bildern: „Zwölf Jahre und 103 Tage voller Liebe, Lachen und Abenteuer – trotzdem toppte dieser Tag alle. Wir teilen einen Moment, den wir beide niemals vergessen werden.“ Unter dem Hochzeits-Posting sammelten sich rasch Glückwünsche aus der Sportszene und der Medienwelt. Wie Dadic verriet, handelte es sich zunächst um die standesamtliche Trauung. Eine größere Hochzeitsfeier ist laut der Athletin erst im Sommer geplant. Künftig wird sie zudem einen Doppelnamen tragen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.03.2026 um 17:39 Uhr aktualisiert