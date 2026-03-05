Skip to content
/ ©Montage: GeoSphere Austria/Günther Mallweger
Bild auf 5min.at zeigt eine Prognose von Saharastaub
Bereits am Donnerstag zog Saharastaub durch Kärnten.
Österreich
05/03/2026
Prognose

Goldener Himmel: Saharastaub trübt die Sicht über Österreich

Warmes Wetter lockt die meisten Österreicher ins Freie: Doch in den nächsten Tagen zieht Saharastaub über das Land - bereits heute ist der goldene Himmel zu sehen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(176 Wörter)

Der Freitag, 6. März 2026, startet im ganzen Land unter Hochdruckeinfluss. Überall dominiert viel Sonnenschein und es bleibt trocken, wobei sich lokale Frühnebelfelder rasch auflösen. Die Temperaturen klettern auf angenehme 12 bis 18 Grad. Trotz des sonnigen Eindrucks gibt es laut GeoSphere Austria eine Einschränkung: Eine heranziehende Saharastaub-Wolke trübt den „sonnigen Eindruck“.

Bild auf 5min.at zeigt eine Prognose von Saharastaub
©GeoSphere Austria
Das ist die Prognose für Freitag um 10 Uhr.

Saharastaub über dem Wörthersee

Einsendungen unserer Leser zeigen, dass bereits heute (Donnerstag, 5. März 2026) der Saharastaub über Kärnten zieht. Bilder zeigen den Wörthersee unter einem gelblich-trüben Himmel. Auch der Pyramidenkogel verschwindet zeitweise in dem Schleier. Ein Leser schreibt gegenüber 5 Minuten: „Saharastaub in der Luft trübt den Blick zu den Karawanken“.

Das Blid auf 5min.at zeigt den Pyramidenkogel und Saharastaub.
©Daniel Schöffman |
In Kärnten ist bereits jetzt Saharastaub zu sehen.
Das Bild auf 5min.at zegt Saharastaub in Kärnten.
Das Bild auf 5min.at zegt Saharastaub in Kärnten.
Hast du heute schon Saharastaub gesehen?

Ja.
Nein.

Ausblick: Staubwolke bleibt auch am Samstag

Ein Blick auf die aktuellen Prognosekarten zeigt, dass das der Saharastaub nicht so schnell verschwindet. „Der Himmel erscheint jedoch, vor allem nach Westen zu, durch Saharastaub getrübt“, heißt es von der GeoSphere in einer Prognose für Samstag. Auch auf den Bergen kann durch Saharastaub „ein etwas dunstiger Eindruck entstehen“.

Bild auf 5min.at zeigt eine Prognose von Saharastaub
©GeoSphere Austria
Das ist die Prognose für Samstag um 12 Uhr.
