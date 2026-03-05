Goldener Himmel: Saharastaub trübt die Sicht über Österreich

Warmes Wetter lockt die meisten Österreicher ins Freie: Doch in den nächsten Tagen zieht Saharastaub über das Land - bereits heute ist der goldene Himmel zu sehen.

Der Freitag, 6. März 2026, startet im ganzen Land unter Hochdruckeinfluss. Überall dominiert viel Sonnenschein und es bleibt trocken, wobei sich lokale Frühnebelfelder rasch auflösen. Die Temperaturen klettern auf angenehme 12 bis 18 Grad. Trotz des sonnigen Eindrucks gibt es laut GeoSphere Austria eine Einschränkung: Eine heranziehende Saharastaub-Wolke trübt den „sonnigen Eindruck“.

©GeoSphere Austria Das ist die Prognose für Freitag um 10 Uhr.

Saharastaub über dem Wörthersee

Einsendungen unserer Leser zeigen, dass bereits heute (Donnerstag, 5. März 2026) der Saharastaub über Kärnten zieht. Bilder zeigen den Wörthersee unter einem gelblich-trüben Himmel. Auch der Pyramidenkogel verschwindet zeitweise in dem Schleier. Ein Leser schreibt gegenüber 5 Minuten: „Saharastaub in der Luft trübt den Blick zu den Karawanken“.

©Daniel Schöffman | In Kärnten ist bereits jetzt Saharastaub zu sehen. ©Daniel Schöffmann | In Kärnten ist bereits jetzt Saharastaub zu sehen. ©Günter Mallweger | In Kärnten ist bereits jetzt Saharastaub zu sehen. ©Günter Mallweger. | In Kärnten ist bereits jetzt Saharastaub zu sehen. In Kärnten ist bereits jetzt Saharastaub zu sehen.

Hast du heute schon Saharastaub gesehen? Ja. Nein. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Ausblick: Staubwolke bleibt auch am Samstag

Ein Blick auf die aktuellen Prognosekarten zeigt, dass das der Saharastaub nicht so schnell verschwindet. „Der Himmel erscheint jedoch, vor allem nach Westen zu, durch Saharastaub getrübt“, heißt es von der GeoSphere in einer Prognose für Samstag. Auch auf den Bergen kann durch Saharastaub „ein etwas dunstiger Eindruck entstehen“.