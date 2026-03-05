Goldener Himmel: Saharastaub trübt die Sicht über Österreich
Warmes Wetter lockt die meisten Österreicher ins Freie: Doch in den nächsten Tagen zieht Saharastaub über das Land - bereits heute ist der goldene Himmel zu sehen.
Der Freitag, 6. März 2026, startet im ganzen Land unter Hochdruckeinfluss. Überall dominiert viel Sonnenschein und es bleibt trocken, wobei sich lokale Frühnebelfelder rasch auflösen. Die Temperaturen klettern auf angenehme 12 bis 18 Grad. Trotz des sonnigen Eindrucks gibt es laut GeoSphere Austria eine Einschränkung: Eine heranziehende Saharastaub-Wolke trübt den „sonnigen Eindruck“.
Saharastaub über dem Wörthersee
Einsendungen unserer Leser zeigen, dass bereits heute (Donnerstag, 5. März 2026) der Saharastaub über Kärnten zieht. Bilder zeigen den Wörthersee unter einem gelblich-trüben Himmel. Auch der Pyramidenkogel verschwindet zeitweise in dem Schleier. Ein Leser schreibt gegenüber 5 Minuten: „Saharastaub in der Luft trübt den Blick zu den Karawanken“.
Hast du heute schon Saharastaub gesehen?
Ausblick: Staubwolke bleibt auch am Samstag
Ein Blick auf die aktuellen Prognosekarten zeigt, dass das der Saharastaub nicht so schnell verschwindet. „Der Himmel erscheint jedoch, vor allem nach Westen zu, durch Saharastaub getrübt“, heißt es von der GeoSphere in einer Prognose für Samstag. Auch auf den Bergen kann durch Saharastaub „ein etwas dunstiger Eindruck entstehen“.