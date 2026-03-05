Skip to content
Region auswählen:
/ ©M. Hausegger / Rotes Kreuz Steiermark
Bild auf 5min.at zeigt einen Rettungsdienst.
Am Vormittag des 5. März 2026 ereignete sich auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Buch in Tirol ein Unfall.
Schwaz/Tirol
05/03/2026
Im Krankenhaus

Auto geriet auf Gegenfahrbahn – drei Personen verletzt

Am 5. März 2026 gegen 11 Uhr kam es auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Buch in Tirol zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Das geht aus einer Aussendung der Polizei Tirol hervor.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Ein 57-jähriger Österreicher war in Richtung Schwaz (Tirol) unterwegs, als sein Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Auto kollidierte, der von einer 46-jährigen Österreicherin gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker sowie die 17-jährige Mitfahrerin im Auto der 46-Jährigen verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz standen neben der Polizei auch die Feuerwehr Buch und die Rettung.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: