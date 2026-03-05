Auto geriet auf Gegenfahrbahn – drei Personen verletzt

Am 5. März 2026 gegen 11 Uhr kam es auf der Tiroler Straße im Gemeindegebiet von Buch in Tirol zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos. Das geht aus einer Aussendung der Polizei Tirol hervor.

Ein 57-jähriger Österreicher war in Richtung Schwaz (Tirol) unterwegs, als sein Fahrzeug aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem Auto kollidierte, der von einer 46-jährigen Österreicherin gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrzeuglenker sowie die 17-jährige Mitfahrerin im Auto der 46-Jährigen verletzt. Sie wurden mit der Rettung in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand schwerer Sachschaden. Im Einsatz standen neben der Polizei auch die Feuerwehr Buch und die Rettung.