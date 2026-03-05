Skip to content
Die Vorwürfe gegen SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner weiten sich aus.
Österreich
05/03/2026
Missbrauchsfälle

Neue Vorwürfe gegen SOS-Kinderdorf-Gründer

Die Vorwürfe gegen Hermann Gmeiner, den legendären Gründer von SOS-Kinderdorf, weiten sich aus. Wie das Magazin „Falter“ berichtet, sind nun mehrere weitere Fälle von mutmaßlichem sexuellem Missbrauch ans Licht gekommen.

von Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(104 Wörter)

Bereits Ende Oktober 2025 sorgten erste Enthüllungen über Hermann Gmeiner für Entsetzen. Nun scheint das Ausmaß noch größer zu sein als bisher angenommen. Laut aktuellen Berichten sind fünf weitere Missbrauchsfälle bekannt geworden. Diese sollen sich auf vier Fälle in Österreich und einen Fall in Deutschland aufteilen.

SOS-Kinderdorf bestätigt laufende Verfahren

Die Organisation SOS-Kinderdorf bestätigte gegenüber Medien, dass entsprechende Opferschutzverfahren bereits eingeleitet wurden. Zudem gäbe es vier zusätzliche Hinweise auf mögliches Fehlverhalten des Gründers. Eine Reformkommission innerhalb der Organisation wurde über sämtliche Entwicklungen in Kenntnis gesetzt.

