Betrüger nutzen Namen von Journalistin Rosa Lyon für Krypto-Betrug

Die bekannte ORF-Journalistin Rosa Lyon ist Opfer eines Identitätsdiebstahls im Netz geworden. Auf ihrer Facebook-Seite warnt die Leiterin des Auslandsbüros in Istanbul eindringlich vor einer gefälschten Nachricht.

Die österreichische Journalistin und Fernsehmoderatorin Rosa Lyon (geboren in Graz) hat auf ihrer Facebook-Seite vor einem Betrugsversuch im Internet gewarnt. Lyon berichtet seit 2024 aus dem Nahen und Mittleren Osten, unter anderem aus Syrien und Pakistan, und leitet seit dem 1. Juli 2025 das ORF-Auslandsbüro Türkei und Iran in Istanbul.

Fake-Nachrichten in ihrem Namen

Laut Lyon kursiert eine Fake-Nachricht, die angeblich von ihr stammt. Darin wird behauptet, sie habe eine WhatsApp-Gruppe gegründet, in der über Finanzinvestitionen, Aktien, Kryptowährungen, ETFs und andere Anlageformen diskutiert werde. Interessierte würden aufgefordert, mit „Ja“ zu antworten, um kostenlos beizutreten. Rosa Lyon stellte klar: „This is NOT me!! I don’t even think about Krypto…. don’t click the link, it’s a scam“ (auf Deutsch: „Das bin nicht ich!! Ich denke überhaupt nicht an Kryptowährungen… Klickt nicht auf den Link, das ist ein Betrug“).



