Die Seniorin hatte ihre Wohnung unbemerkt verlassen.
Bad Häring/Tirol
05/03/2026
Suchaktion

88-jährige Frau nach nächtlichem Verschwinden aufgefunden

Große Erleichterung in Bad Häring: Eine seit der Nacht vermisste, 88-jährige Frau konnte am Donnerstagmorgen nach einer intensiven Suchaktion wohlbehalten aufgefunden werden.

von Nadia Alina Gressl
Am Donnerstag, 5. März 2026 gegen 7.30 Uhr meldeten Angehörige eine gesundheitlich beeinträchtigte 88-jährige Österreicherin, die in der Nacht unbemerkt ihre Wohnung in Bad Häring (Tirol) verlassen hatte. Das geht aus einer Aussendung der Polizei Tirol hervor. Bei der Suche waren die Feuerwehr Bad Häring, die Gemeinde Bad Häring, die Polizeidiensthundestreife sowie Polizeistreifen beteiligt. Die Frau konnte gegen 8.30 Uhr in der Nähe ihrer Wohnung aufgefunden werden. Die stark unterkühlte 88-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.

