88-jährige Frau nach nächtlichem Verschwinden aufgefunden

Am Donnerstag, 5. März 2026 gegen 7.30 Uhr meldeten Angehörige eine gesundheitlich beeinträchtigte 88-jährige Österreicherin, die in der Nacht unbemerkt ihre Wohnung in Bad Häring (Tirol) verlassen hatte. Das geht aus einer Aussendung der Polizei Tirol hervor. Bei der Suche waren die Feuerwehr Bad Häring, die Gemeinde Bad Häring, die Polizeidiensthundestreife sowie Polizeistreifen beteiligt. Die Frau konnte gegen 8.30 Uhr in der Nähe ihrer Wohnung aufgefunden werden. Die stark unterkühlte 88-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in das Krankenhaus Kufstein gebracht.