Bis zu 18 Grad: Saharastaub trübt den Sonnenschein am Freitag

Am 6. März 2026 klettern die Temperaturen in Österreich auf bis zu 18 Grad. Doch der ungetrübte Sonnenschein hat einen Haken. Die Meteorologen der GeoSphere Austria erwarten herangeführten Saharastaub.

Das Wetter in Österreich wird am Freitag, dem 6. März 2026, maßgeblich von Hochdruck geprägt. Laut GeoSphere Austria „sorgt Hochdruckeinfluss im ganzen Land für viel Sonnenschein und trockene Verhältnisse“. Während sich flache Frühnebelfelder nur lokal bilden, kann vor allem in den westlichen Landesteilen „Saharastaub den sonnigen Eindruck zeitweise trüben“. Der Wind weht meist nur schwach, im Nordosten mäßig aus Ost bis Süd. Die Temperaturen steigen nach frostigen Morgenstunden von minus 5 bis plus 4 Grad auf Tageshöchstwerte von „12 bis 18 Grad“.

Auch in den Bergen …

…hält das sonnige Wetter an, wobei sich im Westen gelegentlich dünne Wolken vor die Sonne schieben können. Zudem wird dort „Saharastaub herangeführt, der für diffuses Sonnenlicht sorgt“. Auf 2000 m Seehöhe erreichen die Temperaturen Werte zwischen 1 und 6 Grad, während der Wind meist schwach aus Ost bis Süd weht.