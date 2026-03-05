Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Bild auf 5min.at zeigt eine alpine Landschaft in Salzburg.
Wie wird das Wetter am Freitag in Österreich?
Österreich
05/03/2026
Wetterprognose

Bis zu 18 Grad: Saharastaub trübt den Sonnenschein am Freitag

Am 6. März 2026 klettern die Temperaturen in Österreich auf bis zu 18 Grad. Doch der ungetrübte Sonnenschein hat einen Haken. Die Meteorologen der GeoSphere Austria erwarten herangeführten Saharastaub.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(156 Wörter)

Das Wetter in Österreich wird am Freitag, dem 6. März 2026, maßgeblich von Hochdruck geprägt. Laut GeoSphere Austria „sorgt Hochdruckeinfluss im ganzen Land für viel Sonnenschein und trockene Verhältnisse“. Während sich flache Frühnebelfelder nur lokal bilden, kann vor allem in den westlichen Landesteilen „Saharastaub den sonnigen Eindruck zeitweise trüben“. Der Wind weht meist nur schwach, im Nordosten mäßig aus Ost bis Süd. Die Temperaturen steigen nach frostigen Morgenstunden von minus 5 bis plus 4 Grad auf Tageshöchstwerte von „12 bis 18 Grad“.

Auch in den Bergen …

…hält das sonnige Wetter an, wobei sich im Westen gelegentlich dünne Wolken vor die Sonne schieben können. Zudem wird dort „Saharastaub herangeführt, der für diffuses Sonnenlicht sorgt“. Auf 2000 m Seehöhe erreichen die Temperaturen Werte zwischen 1 und 6 Grad, während der Wind meist schwach aus Ost bis Süd weht.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: