Skifahrer schlittert nach Sturz in Tux fünf Meter über eine Böschung

Ein 52-jähriger fuhr zur Mittagszeit mit seinen Alpinschiern auf der blau markierten Piste Nr. 77 im Schigebiet „Eggalm“ im Gemeindegebiet von Tux talwärts. Bei angeführter Piste handelt es sich um einen so genannten „Ziehweg“, mit einer Breite von ca. 4 Metern und flacher Neigung, welche durch den Wald verläuft. Im Zuge der Talfahrt stürzte der Mann aus bislang unbekannter Ursache und schlitterte ca. fünf Meter über eine Böschung in den Wald, ehe er zum Stillstand kam und bewusstlos liegen blieb.

Schwere Beinverletzung zugezogen

Angehörige des Schifahrers, welche sich im Nahbereich befanden, setzten einen Notruf ab. Der Verunfallte wurde nach Erstversorgung durch die Pistenrettung anschließender notärztlicher Versorgung vom Notarzthubschrauber „Alpin-5“ in das Krankenhaus nach Schwaz geflogen. Aufgrund der schweren Beinverletzungen folgte eine Überstellung in die Universitätsklinik Innsbruck. Nach Abschluss der Erhebungen ergehen Berichte an die zuständigen Stellen.