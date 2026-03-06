Falsche Identität: In Linz verurteilter Strafftäter in London geschnappt

Ein Mann, der in Österreich wegen eines schweren Sexualdelikts verurteilt wurde, konnte sich jahrelang dem Zugriff der Behörden entziehen und lebte unter falschem Namen in England. Jetzt wurde der Mann gefunden.

Ein Mann, der in Österreich wegen eines schweren Sexualdelikts verurteilt worden war, ist nach mehreren Jahren auf der Flucht in Großbritannien festgenommen worden. Gegen ihn bestand bereits seit längerer Zeit ein europäischer Haftbefehl. Erst durch eine internationale Fahndung konnte sein Aufenthaltsort ermittelt werden.

Hintergründe zur Verurteilung

Hintergrund ist ein schweres Sexualdelikt, das sich im Dezember 2018 in Linz ereignet haben soll. Laut Gerichtsurteil soll der Mann eine Frau in ihrer Wohnung angegriffen und vergewaltigt haben. Das Landesgericht Linz verurteilte ihn im September 2019 zu einer mehrjährigen Haftstrafe. Gegen dieses Urteil legte der Angeklagte Berufung ein, zu der später angesetzten Verhandlung erschien er jedoch nicht mehr, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung. Der Mann war nach seiner Verurteilung zunächst aus dem Blickfeld der Behörden verschwunden. Als ein Gerichtstermin im Zusammenhang mit dem Verfahren anstand, erschien er nicht. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits nicht mehr an seiner gemeldeten Adresse erreichbar.

Leben unter mehreren Identitäten

Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Gesuchte über mehrere unterschiedliche Identitäten und Geburtsdaten verfügt haben. Diese sollen es ihm ermöglicht haben, sich im Ausland aufzuhalten, ohne dass seine Vergangenheit sofort auffiel. Schließlich gelangte er nach Großbritannien, wo er über Jahre lebte. Dort war offenbar zunächst nicht bekannt, dass gegen ihn in Österreich ein Haftbefehl vorlag. Erst im Zuge internationaler Ermittlungen wurde seine Identität überprüft.

Festnahme nach internationalem Hinweis

Im Frühjahr 2025 kam schließlich der entscheidende Hinweis: Über internationale Polizeikooperation wurde der Mann in England lokalisiert und festgenommen. Seither befindet er sich in einer Haftanstalt in London. Nun läuft ein Verfahren, das klären soll, ob der Mann nach Österreich ausgeliefert wird, um seine Strafe anzutreten. Nach Angaben aus Justizkreisen versucht der Betroffene derzeit, rechtlich gegen eine Überstellung vorzugehen.

