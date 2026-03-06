Neuer Mobilfunkanbieter in Österreich setzt auf Tiefpreise

Am heimischen Mobilfunkmarkt gibt es einen neuen Diskontanbieter. Die Marke Hörbi ist am Mittwoch, den 4. März, in Österreich gestartet und bietet zwei Tarife im Netz von Drei an. Und dabei setzt man auf Tiefpreise: Der günstigere Tarif kostet 4,99 Euro pro Monat und enthält 60 Gigabyte Daten sowie unbegrenzte Minuten und SMS. Für 7,49 Euro gibt es 200 Gigabyte Daten und ebenfalls unlimitierte Telefonie und SMS. Zudem gilt für beide Angebote keine Mindestvertragsdauer. Auch eine Servicepauschale verlangt der neue Mobilfunker nicht.

Diskonter im Aufwind

Der neue Anbieter setzt also bewusst auf günstige Preise. Hintergrund ist laut Unternehmen die hohe Inflation der vergangenen Jahre. „Nach vier Jahren Inflation über dem EU-Schnitt ist für viele Österreicher:innen praktisch jedes Grundbedürfnis teurer geworden“, heißt es in einer Aussendung zum Hörbi-Start. Immer mehr Kunden greifen deshalb zu Diskont-Tarifen: „Der Anteil der Diskonter am Mobilfunk-Gesamtmarkt ist als Folge in den letzten fünf Jahren um 7 Prozent gewachsen“, so die Hörbi-Verantwortlichen, die auch auf Änderungen im Nutzerverhalten verweisen: „Der durchschnittliche Datenkonsum in Österreich wächst jährlich im zweistelligen Prozentbereich.“ Darum setze man bei Hörbi auf „sehr großzügige Datenkontingente“.

Netz von Drei

Technisch läuft das Angebot über das Netz von Drei. Kunden können zwischen eSIM und klassischer SIM-Karte wählen und ihre bestehende Nummer mitnehmen. Kündigen oder Tarif wechseln soll monatlich möglich sein. Zudem werden Zusatzpakete, beispielsweise für Roaming außerhalb der EU oder für zusätzliches Datenvolumen, angeboten.

Hörbi hat die Vogelperspektive

Um die Marke bekannt zu machen, setzt man in der Werbekampagne auf den „schlauen Vogel“ Hörbi und seine tierischen Freunde, die Donau-Muschel Heinz und die aufgeweckte Tiroler Krabbe Herta. Dier Verantwortlichen erklären: „Hörbi hat die Vogelperspektive auf den Markt und weiß, wo gute Angebote zu schnappen sind.“