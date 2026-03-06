Minister Hanke zu Handy-Blitzer: „Noch viele Dinge zu regeln“
Peter Hanke ist seit 3. März 2025 in der Bundesregierung als Verkehrsminister tätig. Zum einjährigen Jubiläum ist er uns in einem Interview Rede und Antwort gestanden.
Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es die Dreierkoalition, bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEO, nun schon. Seither hatten sie auch mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Neben Rekordteuerung und Ukraine-Krieg, die beide auch schon davor Thema waren, musste man beginnen, das Budget zu sanieren – und dabei große Einschnitte in vielen Lebensbereichen verkünden und durchsetzen. Wortwörtlich mit Baustellen zu tun hatte auch Verkehrsminister Peter Hanke, der im 5 Minuten-Interview das Jahr Revue passieren lässt.
Bist du mit der Regierung nach einem Jahr zufrieden?
Koralmtunnel-Eröffnung als „besonderer Moment“
Als „besonderen Moment“ seiner einjährigen Amtszeit bezeichnet er die Eröffnung des Koralmtunnels, der Ende 2025 in Betrieb genommen wurde. Seitdem kommt man in deutlich weniger als einer Stunde von Graz nach Klagenfurt und umgekehrt. Weniger erfreulich seien für ihn die gestiegenen Verkehrsunfallzahlen. Doch dem will er mit einem Verkehrssicherheitspaket in der Straßenverkehrsnovelle entgegenwirken. Mit 1. Mai wird es dann etwa eine Helmpflicht bei E-Bikes und E-Scootern geben. Alles dazu auch hier: Neu in Österreich: Strengere Regeln für E-Scooter und neue Kamera-Regeln.
Was Verkehrsminister Hanke vom „Handyblitzer“ hält
Nachdem kürzlich Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll die Möglichkeit eines „Handyblitzers“ angesprochen hat, wollten wir auch von Hanke wissen, was er eigentlich davon hält. Grundsätzlich würde er alle Ideen begrüßen, die zur Verkehrssicherheit beitragen. Allerdings müsse man hier auch auf eine entsprechende Verhältnismäßigkeit schauen. Entscheidend sei auch, ob auf solchen Fotos eine zweifelsfreie Feststellung überhaupt möglich sei. Alles in allem meint er: „Bis zu einem möglichen Einsatz solcher Geräte in Österreich gibt es also noch viele Dinge zu regeln.“ Das gesamte Interview mit Verkehrsminister Hanke findet ihr folgend.
Verkehrsminister Peter Hanke im 5 Minuten-Interview
Ein Jahr Regierungsverantwortung ist um. Ganz ad hoc: Was ist Ihnen von den ersten 365 Tagen besonders positiv, was besonders negativ in Erinnerung geblieben?
Besonders positiv ist mir in Erinnerung geblieben wie viele Dinge wir als Regierung bereits umsetzen oder auf den Weg bringen konnten. Für mich persönlich war es auch inspirierend mit so vielen verschiedenen unterschiedlichen Menschen in Kontakt zu kommen. Von der Quantenforscherin an der Universität Wien, über die Lehrlinge in der Lehrwerkstätte bei der ÖBB in Judenburg bis zu den Bauarbeitern im Brennerbasistunnel. Ein besonderer Moment war natürlich die Eröffnung des Koralmtunnels. Weniger positiv sind die leider gestiegenen Verkehrsunfallzahlen. Deshalb haben wir hier auch ein Verkehrssicherheitspaket in der Straßenverkehrsnovelle geschnürt, das am 1. Mai in Kraft treten wird. Stichwort erweiterte Helmpflicht bei Elektrorädern und Elektroscootern.
Wie kann man das Jahr aus Ihrer Sicht zusammenfassen? Was haben Sie in diesem Jahr als Minister in Ihrem Resort erreicht?
Ich blicke wirklich mit großer Freude auf das Erreichte zurück. Wir konnten den ÖBB-Rahmenplan auf den Weg bringen, der in den kommenden Jahren Investitionen von 20 Milliarden Euro vorsieht. Wir haben die Mittel für die Investitionen in die österreichische Weltraumindustrie durch die Aufstockung der ESA-Mittel erhöht, die Industriestrategie auf den Boden gebracht, mit unserer Initiative eMOVE Austria ein umfassendes Programm zum Ausbau der E-Mobilität auf die Beine gestellt und wie schon erwähnt eine große Straßenverkehrsnovelle umsetzen können, um nur einige Dinge zu nennen.
Gibt es etwas, wo Sie sagen „Das hätte ich besser/anders machen können“? Falls ja, was war das und was nehmen Sie sich dadurch auch für die folgenden drei Jahre mit?
Wir haben als Bundesregierung vieles auf Schiene gebracht. Ich darf hier nochmal die Industriestrategie erwähnen, aber auch den FTI-Pakt 2027-2029 nennen, der die budgetären Rahmenbedingungen für Forschung, Technologie und Innovation festlegt. Diese großen Pakete zu verhandeln, hat Zeit in Anspruch genommen. Doch nun geht es um die praktische Umsetzung. Dabei ist es mir ein Anliegen, das zügig umzusetzen.
Was steht im kommenden Jahr an? Welche Ziele haben Sie im zweiten Regierungsjahr und generell in den kommenden Regierungsjahren?
Mein Ziel ist es weiter umfangreich in die Modernisierung der österreichischen Infrastruktur zu investieren und die Mobilitätswende weiter voranzutreiben. Das heißt: Fördern der E-Mobilität von smarten Verkehrsleitsystemen und die sogenannte Multimodalität. Das enge Zusammenarbeiten aller Mobilitätsanbieter, vom Fahrplan bis zum gemeinsamen Baustellenmanagement.
Wichtig ist mir in den kommenden Jahren auch die Stärkefelder, die wir in der Industriestrategie definiert haben, gezielt zu fördern. Vor allem auch jene Bereiche in denen Österreich Weltspitze ist wie die Quantentechnologie.
In Salzburg wurde von Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll nun ja das Thema „Handyblitzer“ aufgebracht. Was halten Sie von dieser Art Blitzer und ist ein Einsatz in Österreich in naher Zukunft realistisch und möglich?
Ich begrüße grundsätzlich alle Ideen, die zur Verkehrssicherheit beitragen. In diesem Zusammenhang ist jedoch die Herstellung einer entsprechenden Verhältnismäßigkeit wichtig. Bei derartigen Geräten ist entscheidend, inwieweit mittels Fotos eine zweifelsfreie Feststellung einer Verwaltungsübertretung möglich ist. Schließlich gibt es Geräte, die einem Mobiltelefon ähneln können. Würden dann fälschlicherweise zahlreiche Verwaltungsstrafen verhängt, hätte das Einsprüche zufolge, mit denen ein massiver Verwaltungsaufwand einhergehen würden. Gleichzeitig stellen sich in diesem Zusammenhang auch mehrere datenschutzrechtliche Fragen, die es zu klären gilt. Bis zu einem möglichen Einsatz solcher Geräte in Österreich gibt es also noch viele Dinge zu regeln.