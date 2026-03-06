Minister Hanke zu Handy-Blitzer: „Noch viele Dinge zu regeln“

Peter Hanke ist seit 3. März 2025 in der Bundesregierung als Verkehrsminister tätig. Zum einjährigen Jubiläum ist er uns in einem Interview Rede und Antwort gestanden.

Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es die Dreierkoalition, bestehend aus ÖVP, SPÖ und NEO, nun schon. Seither hatten sie auch mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen. Neben Rekordteuerung und Ukraine-Krieg, die beide auch schon davor Thema waren, musste man beginnen, das Budget zu sanieren – und dabei große Einschnitte in vielen Lebensbereichen verkünden und durchsetzen. Wortwörtlich mit Baustellen zu tun hatte auch Verkehrsminister Peter Hanke, der im 5 Minuten-Interview das Jahr Revue passieren lässt.

Koralmtunnel-Eröffnung als „besonderer Moment“

Als „besonderen Moment“ seiner einjährigen Amtszeit bezeichnet er die Eröffnung des Koralmtunnels, der Ende 2025 in Betrieb genommen wurde. Seitdem kommt man in deutlich weniger als einer Stunde von Graz nach Klagenfurt und umgekehrt. Weniger erfreulich seien für ihn die gestiegenen Verkehrsunfallzahlen. Doch dem will er mit einem Verkehrssicherheitspaket in der Straßenverkehrsnovelle entgegenwirken. Mit 1. Mai wird es dann etwa eine Helmpflicht bei E-Bikes und E-Scootern geben. Alles dazu auch hier: Neu in Österreich: Strengere Regeln für E-Scooter und neue Kamera-Regeln.

Was Verkehrsminister Hanke vom „Handyblitzer“ hält

Nachdem kürzlich Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll die Möglichkeit eines „Handyblitzers“ angesprochen hat, wollten wir auch von Hanke wissen, was er eigentlich davon hält. Grundsätzlich würde er alle Ideen begrüßen, die zur Verkehrssicherheit beitragen. Allerdings müsse man hier auch auf eine entsprechende Verhältnismäßigkeit schauen. Entscheidend sei auch, ob auf solchen Fotos eine zweifelsfreie Feststellung überhaupt möglich sei. Alles in allem meint er: „Bis zu einem möglichen Einsatz solcher Geräte in Österreich gibt es also noch viele Dinge zu regeln.“ Das gesamte Interview mit Verkehrsminister Hanke findet ihr folgend.