Spritpreis-Explosion: Jetzt werden erste Schritte gesetzt

Nachdem in den vergangenen Tagen die Spritpreise in Österreich einen massiven Sprung nach oben gemacht haben, wurden die Forderungen nach Maßnahmen von Tag zu Tag lauter. Nun reagiert der Wirtschaftsminister.

„Niemand hat Verständnis für sprunghafte Steigerungen an den Tankstellen – ich persönlich auch nicht. Ich habe daher einen klaren Auftrag erteilt: Das IHS wird mit Unterstützung der Bundeswettbewerbsbehörde die aktuelle Preisentwicklung bei Treibstoffen genau und umfassend überprüfen“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer nun. Und: „Wettbewerbswidriges Verhalten wird konsequent verfolgt.“

(Noch) kein Wort zu möglichem Spritpreis-Deckel

Grund für diese erste Maßnahme sind die jüngsten Entwicklungen auf den internationalen Energiemärkten und bei den Tankstellen in Österreich. Binnen kürzester Zeit sind die Preise im Schnitt um 15 Prozent bei Diesel und knapp unter zehn Prozent bei Benzin angestiegen. Daher kam schnell auch die Forderung nach einem Spritpreis-Deckel. Mehr dazu hier: Kostenexplosion: „Spritpreis-Deckel von 1,50 Euro wichtig und umsetzbar“. Auf diese Forderung geht Hattmannsdorfer aber (noch) nicht ein.

Was jetzt im Rahmen der Spritpreise geschieht

Vorerst sollen einmal nur mögliche Auffälligkeiten bei der Preisbildung so rasch wie möglich identifiziert werden können. Zudem wird eben allen Hinweisen auf wettbewerbswidriges Verhalten konsequent nachgegangen. Außerdem wurden verstärkte Kontrollen durch die zuständigen Marktbehörden veranlasst, um sicherzustellen, dass die geltenden Regelungen an den Tankstellen eingehalten werden.

Taskforce soll Auswirkungen auf Österreich frühzeitig erkennen

Parallel dazu hat man im Wirtschaftsministerium auch eine Taskforce Versorgungssicherheit eingerichtet. Diese soll nun täglich zusammenkommen und die Lage auf den Energie- und Rohstoffmärkten laufend analysieren. So möchte man mögliche Auswirkungen auf Österreich frühzeitig erkennen und so rasch wie möglich reagieren können.