56.000 Euro: Tausende Österreicher sitzen auf hohem Schuldenberg

In Österreich haben 2025 insgesamt 16.145 Menschen erstmals eine Schuldenberatung in Anspruch nehmen müssen. Mit Ausnahme vom Rekordjahr 2024 sei das der höchste Wert seit 15 Jahren, heißt es nun.

Das weiß auch die Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen, die die Ursachen dieser hohen Zahl an erstmaligen Schuldenberatungen eben nach wie vor in der massiven Teuerung, mit der die Österreicher in den vergangenen Jahren zu kämpfen hatten, der hohen Arbeitslosigkeit und der multiplen Krisen sieht. „Mit einem geringen Einkommen ist das Leben oft kaum mehr zu bewerkstelligen“, weiß man in einer Aussendung.

„Existenzminimum muss soweit angehoben werden, dass…“

Im Schnitt hätten die Menschen, die eine Schuldenberatung brauchen, ein Einkommen von 1.500 Euro. Aber: Mehr als ein Drittel der Klienten lebt auch unter dem Existenzminimum von 1.273 Euro für alleinstehende Personen. Bei Frauen, die eine solche Beratung brauchen, ist es überhaupt jede Vierte, die weniger als 1.273 Euro im Monat verdient/bekommt. Daher fordert Clemens Mitterlehner, Geschäftsführer der Dachorganisation der staatlich anerkannten Schuldenberatungen, nun: „Das Existenzminimum muss so weit angehoben werden, dass damit ein menschenwürdiges Leben geführt werden kann.“ Als Beispiel gibt man etwa die Armutsgefährdungsschwelle an, die 2025 bei 1.661 Euro gelegen ist.

Warum Österreicher in die Schuldenfalle geraten

Die drei häufigsten Überschuldungsgründe sind übrigens „Arbeitslosigkeit und Einkommensverschlechterung“ (36 Prozent), „Umgang mit Geld / mangelnde Finanzbildung“ (20 Prozent) und eine „ehemalige Selbstständigkeit “ (19 Prozent). Insgesamt sind 2025 hierzulande 8.768 Privatkonkurse eröffnet worden, wobei 70 Prozent davon von einer Schuldenberatung vorbereitet und die überschuldeten Personen dann auch vor Gericht begleitet oder vertreten wurden.

So hoch sind die Schulden des Klientels

Blickt man nun auf das Gesamtklientel, zeigt sich dass die Schulden im Schnitt bei 56.432 Euro liegen. Die Gruppe der ehemals Selbstständigen, die eine Schuldenberatung in Anspruch nehmen, erwischt es dabei besonders hart, bei ihnen liegt der durchschnittliche Schuldenstand bei 105.073 Euro. Generell haben Männer (63.354 Euro) im Schnitt höhere Schulden als Frauen (46.284 Euro).

„Werden nicht müde zu betonen…“

Mitterlehner dazu: „Wir werden nicht müde zu betonen, dass dies in aller Regel nicht die ursprünglich gemachten Schulden sind. Wenn keine Rückzahlung erfolgt, verdreifachen sich ungeregelte Schulden etwa alle acht Jahre.“ Wichtig sei es, bei Problemen rasch eine staatlich anerkannte Schuldenberatung aufzusuchen. Diese seien auch immer kostenlos, ergänzt Mitterlehner.