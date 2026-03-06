Mit 85 Jahren: Weinbau-Legende verstorben

Im Alter von 85 Jahren hat die burgenländische Weinbau-Legende Anton Kollwentz ein letztes Mal seine Augen geschlossen. Die Trauer im östlichsten Bundesland ist groß.

Schon sehr früh in seinem Leben hat Anton Kollwentz die Verantwortung im elterlichen Weinkeller in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) übernommen – zu dem Zeitpunkt war er erst 18 Jahre alt. Von da an sollte es steil bergauf gehen. 1966 sollte er das Weingut schließlich gänzlich übernehmen und immer weiter ausbauen, ehe es ab 2004 von seinem Sohn weitergeleitet wurde.

1988 war Anton Kollwentz „Winzer des Jahres“

Was sich dazwischen abspielte, sollte aber burgenländische Weinbaugeschichte schreiben. Anfang der 80er-Jahre baute er mit einer Sondergenehmigung Cabernet Sauvignon im Burgenland an, 1988 wurde er von „Falstaff“ sogar zum „Winzer des Jahres“ ausgezeichnet. Zehn Jahre lang stand er außerdem dem Verein „Renommierte Weingüter Burgenland“ vor, der 1995 gegründet wurde. Seine letzte Auszeichnung hat er im Jahr 2021 bekommen, als ihm vom Land Burgenland das Komturkreuz für seine herausragenden Dienste um den burgenländischen Wein überreicht wurde.

„Mit Anton Kollwentz verliert das Burgenland eine große Persönlichkeit“

In der burgenländischen Weinszene und auch in der Politik herrscht derweil große Trauer. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil meint in einer Aussendung etwa: „Mit Anton Kollwentz verliert das Burgenland eine große Persönlichkeit.“ Den Weinbau hierzulande hätte er etwa mit der Etablierung internationaler Rebsorten „maßgeblich mitgeprägt“.