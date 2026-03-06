Ab Juli: Strom wird jetzt auch in diesem Bundesland billiger

Nachdem bereits einige Stromlieferanten die Energiepreise gesenkt haben bzw. angekündigt haben, diese zu senken, legt nun auch die Salzburg AG nach. Ab Juli gibt es einen Tarif um 9,9 Cent pro Kilowattstunde.

Nachdem bereits einige Energieversorger angekündigt haben, ihre Strompreise auf knapp zehn Cent zu senken – so etwa der Verbund und die EVN -, wird es auch in Salzburg ab 1. Juli 2026 einen neuen Tarif geben. Bis zumindest Mitte 2028 bringt der Tarif „Strom Preisfix“ Strom um netto 9,9 Cent pro Kilowattstunde in die Haushalte. Und auch Gaskundnen bekommen mit dem Tarif „Erdgas Preisfix28“ eine Sicherheit über zwei Jahre bis Ende April 2028, heißt es in einer Aussendung.

Wie viel zahlst du für Strom pro Kilowattstunde? Weniger als 7 Cent Zwischen 7 und 10 Cent Zwischen 10 und 15 Cent Zwischen 15 und 20 Cent Zwischen 20 und 30 Cent Über 30 Cent

„Zeiten sind noch immer unruhig“

„Die Zeiten sind noch immer unruhig. Das sehen wir gerade an den jüngsten Ereignissen im Nahen Osten. Mit dem neuen Tarif ermöglichen wir Versorgungssicherheit zu einem günstigen Preis, den wir 24 Monate (bis 30. Juni 2028) garantieren. Damit bieten wir nach dem Gas auch im Strom unseren Kunden Berechenbarkeit mit einem fairen Preis“, sagt Salzburg AG-CEO Michael Baminger.

Neuer Arbeitspreis für zwei Jahre fix

Damit hat man seit Mitte 2023 sechs Mal den Preis gesenkt, heißt es in einer Aussendung weiter. Seit Anfang 2025 gibt es etwa auch einen Strompreisdeckel von zehn Cent pro Kilowattstunde für 1.500 Kilowattstunden pro Jahr. Da der Verbrauch von vielen Kunden geringer ist, zahlen sie jetzt schon nicht mehr. Der neue Arbeitspreis wird dann mit 9,9 Cent pro Kilowattstunde eben noch einmal ein klein wenig billiger sein, der Grundpreis liegt bei fünf Euro pro Monat netto. Kunden können aktiv in den neuen Tarif wechseln, über die Details werden sie dabei noch rechtzeitig informiert.

Aus „Erdgas Preisfix“ wird „Erdgas Preisfix28“

Beim Erdgas hat man im Dezember 2024 den Tarif „Erdgas Preisfix“ eingeführt, der für 17 Monate (bis Ende April 2026) gilt. Nun hat man das Modell neu aufgelegt, bis Ende April erhalten alle Kunden ein Anschreiben mit Wechsel-Code, um in den neuen „Erdgas Preisfix28“ zu wechseln. Dieser gilt, wie der Name schon sagt, dann bis Ende April 2028 und garantiert einen Preis von 6,38 Cent pro Kilowattstunde netto mit einem Grundpreis von 2,50 Euro monatlich netto. Knapp 4.000 Kunden haben sich für den Fixtarif mit Preisgarantie bis April 2028 schon entschieden, weiß die Salzburg AG abschließend.