Wechselwelle bei Strom und Gas: Wer jetzt rasch reagieren sollte

Während die Regierung bei der Energiepreisentwicklung um Beruhigung bemüht ist, kommt das bei vielen Haushalten wohl nicht wirklich an. Seit der Nahostkonflikt Ende Februar eskaliert ist, habe sich die Nachfrage nach Tarifwechseln auf der Vergleichsplattform „durchblicker“ bei Strom knapp verdoppelt, bei Gas mehr als verdreifacht. Zudem würden erste Energieanbieter auch schon ihren Vertrieb zurückfahren und Neukundenpreise erhöhen. Höchste Zeit für manche also, noch schnell in einen anderen Strom- oder Gastarif zu wechseln.

Stand 6. März 2026 sind laut durchblicker noch Preisgarantin sowohl bei Strom als auch bei Gas bis 31. Dezember 2028 verfügbar, heißt es in einer Aussendung des Vergleichsportals. „Fixpreistarife mit Preisgarantie bis Ende 2028 sind derzeit ein starkes Mittel gegen die Unsicherheit am Energiemarkt. Wer jetzt umsteigt, kann sich günstige Konditionen sichern, bevor weitere Anbieter ihre Angebote zurückschrauben“, so durchblicker-Fixkostenexperte Martin Zwickl. Vor allem Konsumenten mit Floatern oder Tarifen ohne Preisgarantie rät er, „rasch die aktuellen Angebote zu vergleichen und zu wechseln“.

Auch VSV rät zum Wechsel in den Fix-Tarif

Auch der Verbraucherschutzverein (VSV) rät jenen Strom- und Gaskunden, die Flex-Tarife (also variable Tarife mit einer täglichen, monatlichen oder vierteljährlichen Anpassung an Börsenpreise) haben, rasch in Fix-Tarife zu wechseln. Denn: „Bei Verwerfungen auf den Märkten ist es sicherer, Fix-Verträge zu bevorzugen“, so der VSV.