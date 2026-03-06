Insolvenz: Salzburger Maschinenbauer hört jetzt auf

Über das Vermögen der Maschinenbau Forthofer GmbH wurde am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet. Zwölf Dienstnehmer sind betroffen, der Betrieb soll eingestellt werden.

Das schuldnerische Unternehmen hat seinen Sitz in Hallein (Salzburg) und wurde im Jahr 2016 gegründet. Tätig ist man im Maschinenbau, wobei der Schwerpunkt auf dem Sondermaschinenbau liegt. Wie AKV berichtet, werden Testroboter für Elektronikbetriebe, wie etwa LED-Module für die KFZ-Industrie, hergestellt. Insgesamt sind zwölf Dienstnehmer und knapp 20 Gläubiger von der Insolvenz betroffen, die Verbindlichkeiten sollen bei mindestens 85.000 Euro liegen.

Deshalb ist der Maschinenbauer pleite

Aufgrund einer langjährigen Zusammenarbeit konnten immer entsprechende Umsätze erzielt werden. Mittlerweile sei dieser Auftraggeber aber weggefallen, weshalb ein Weiterbetrieb wirtschaftlich nicht mehr möglich sei, heißt es in der AKV-Aussendung weiter. Der Geschäftsführer habe in den vergangenen Monaten zwar versucht, neue Aufträge an Land zu ziehen, der entsprechende Bedarf werde aber zunehmend von günstigeren Anbietern im Ausland gedeckt.

Betrieb wird eingestellt

Bereits im Eröffnungsantrag hat die Schuldnerin erklärt, dass der Betrieb eingestellt werden soll. Eine Fortführung ist nicht mehr vorgesehen, da aufgrund des zunehmenden Preisdrucks aus dem Ausland es nicht mehr möglich sei, die Leistungen kostendeckend zu erbringen. Das Unternehmen wird daher nun geordnet abgewickelt.