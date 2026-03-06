Skip to content
Region auswählen:
/ ©Eigens-stock.adobe.com
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Auf einem Blatt Papier steht das Wort Konkurs.
Das Unternehmen mit Sitz in Hallein muss jetzt schließen.
Salzburg
06/03/2026
12 Mitarbeiter

Insolvenz: Salzburger Maschinenbauer hört jetzt auf

Über das Vermögen der Maschinenbau Forthofer GmbH wurde am Landesgericht Salzburg ein Konkursverfahren eröffnet. Zwölf Dienstnehmer sind betroffen, der Betrieb soll eingestellt werden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(192 Wörter)

Das schuldnerische Unternehmen hat seinen Sitz in Hallein (Salzburg) und wurde im Jahr 2016 gegründet. Tätig ist man im Maschinenbau, wobei der Schwerpunkt auf dem Sondermaschinenbau liegt. Wie AKV berichtet, werden Testroboter für Elektronikbetriebe, wie etwa LED-Module für die KFZ-Industrie, hergestellt. Insgesamt sind zwölf Dienstnehmer und knapp 20 Gläubiger von der Insolvenz betroffen, die Verbindlichkeiten sollen bei mindestens 85.000 Euro liegen.

Deshalb ist der Maschinenbauer pleite

Aufgrund einer langjährigen Zusammenarbeit konnten immer entsprechende Umsätze erzielt werden. Mittlerweile sei dieser Auftraggeber aber weggefallen, weshalb ein Weiterbetrieb wirtschaftlich nicht mehr möglich sei, heißt es in der AKV-Aussendung weiter. Der Geschäftsführer habe in den vergangenen Monaten zwar versucht, neue Aufträge an Land zu ziehen, der entsprechende Bedarf werde aber zunehmend von günstigeren Anbietern im Ausland gedeckt.

Betrieb wird eingestellt

Bereits im Eröffnungsantrag hat die Schuldnerin erklärt, dass der Betrieb eingestellt werden soll. Eine Fortführung ist nicht mehr vorgesehen, da aufgrund des zunehmenden Preisdrucks aus dem Ausland es nicht mehr möglich sei, die Leistungen kostendeckend zu erbringen. Das Unternehmen wird daher nun geordnet abgewickelt.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: