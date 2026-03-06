Polizei entdeckt falsche ID: 28-Jähriger in Gmunden verhaftet

In einem Lokal in Gmunden hat die Polizei einen Mann mit gefälschten Dokumenten aufgegriffen. Der 28-Jährige wies sich zunächst mit einer manipulierten EU-Identitätskarte aus.

Ein Hinweis über einen möglichen illegalen Aufenthalt führte am Donnerstag, dem 5. März zu einem Polizeieinsatz in einem Lokal im Stadtgebiet von Gmunden. Gegen 14.15 Uhr kontrollierten Beamte einen dort beschäftigten Mann und stellten dabei Unregelmäßigkeiten bei seinen Ausweisdokumenten fest. Der 28-jährige türkische Staatsangehörige, wohnhaft im Bezirk Gmunden, legte zunächst eine bulgarische Identitätskarte vor. Für die Polizisten war jedoch rasch erkennbar, dass es sich dabei um eine Totalfälschung handelte.

Weitere gefälschte Karte vorgezeigt

Als die Beamten den Mann mit den offensichtlichen Fälschungsmerkmalen konfrontierten, versuchte er laut Polizei zunächst, die Situation mit einer weiteren Karte zu erklären. Dabei handelte es sich jedoch lediglich um eine gefälschte Kundenkarte, die ebenfalls keinen gültigen Identitätsnachweis darstellte. Bei einer anschließenden Personsdurchsuchung kamen schließlich Dokumente zum Vorschein, die seine tatsächliche Identität bestätigten. Die Polizisten fanden unter anderem einen türkischen Führerschein sowie eine Identitätskarte, die auf seinen echten Namen ausgestellt waren. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen.

Festnahmeanordnung lag bereits vor

Weitere Ermittlungen ergaben, dass gegen den 28-Jährigen bereits eine Aufenthaltsermittlung sowie eine aufrechte Festnahmeanordnung des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA) bestanden. Der Mann hatte sich laut Polizei nach einem negativen Asylbescheid im Bundesgebiet verborgen gehalten. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels musste der Beschuldigte eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Zusätzlich wurde eine weitere Sicherheitsleistung wegen Verstößen gegen das Meldegesetz eingehoben. Im Anschluss wurde der Mann der Fremdenpolizei Wels übergeben. Die weiteren fremdenrechtlichen Maßnahmen werden nun von den zuständigen Behörden geprüft.