Tausende wollten Pascal helfen: Jetzt bekommt er eine Chance auf Heilung

Der neunjährige Pascal aus Telfs (Tirol) hat eine schwere, seltene Krankheit, nur eine Stammzellspende kann ihn retten. Und genau das dürfte nun wahr werden, für den Buben wurde ein passender Spender gefunden.

Pascal ist erst neun Jahre alt und muss doch schon um sein Leben kämpfen. Dabei ist er, wie der Verein „Geben für Leben“ Ende letzten Jahres berichtet hat, voller Energie, Lebensfreude und „immer bereit für das nächste Abenteuer“. Liebend gern spielt er auch Fußball, fährt Ski und verbringt Zeit mit seiner Familie. Doch der junge Bub leidet an einer seltenen, schweren Krankheit: XALD. Und nur eine Stammzellspende kann sein Leben retten.

Daran ist Pascal erkrankt: Der 9-Jährige ist an XALD (Adrenoleukodystrophie) erkrankt. Dabei handelt es sich um eine seltene, erbliche Stoffwechselerkrankung. Überlangkettige Fettsäuren werden dabei nicht richtig abgebaut und sammeln sich im Endeffekt im Gehirn, in den Nebennieren, den peripheren Nerven und im Rückenmark an. Das wiederum kann zu fortschreitenden endokrinen und neurologischen Schäden führen.

„Wunderbare Nachrichten aus Telfs in Tirol“

Und tatsächlich: Genau das ist es, was nun wohl passieren wird. Für Pascal wurde ein passender Stammzellspender gefunden, berichtet der Verein „Geben für Leben“ von „wunderbaren Nachrichten aus Telfs in Tirol“. In der Ortschaft und weit darüber hinaus haben sich tausende Menschen typisieren lassen und damit dem Neunjährigen und vielen anderen Betroffenen Hoffnung geschenkt. In den kommenden Wochen soll es dann so weit sein. Pascal wird transplantiert und „bekommt endlich seine Chance auf Heilung“, so der Verein.

So einfach kannst auch du zum Lebensretter werden

Und auch du kannst zum Lebensretter werden. Das ist sogar relativ einfach, unkompliziert und vor allem schnell. Entweder geht man zu einer von vielen Typisierungsaktionen, die in ganz Österreich immer wieder veranstaltet werden, oder man lässt sich das Typisierungsset nach Hause zustellen und macht es bequem von der Couch aus. Alle Informationen zu beiden Möglichkeiten findet ihr unter anderem hier online auf der „Geben für Leben“-Homepage.

