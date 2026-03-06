Selbstbedienung bei BILLA und SPAR: Wie steht es um die neuen Kassen?

Bei Lidl baut man aktuell groß aus und will Selbstbedienungskassen schon bald überall haben, bei HOFER sind solche noch nicht geplant. Wie aber sieht es rund um das Thema bei BILLA und SPAR aus? Wir haben nachgefragt,

BILLA und SPAR erklären gegenüber 5 Minuten, wie es um die Selbstbedienungskassen in den Geschäften steht.

Bei der Selbstbedienung gehen die großen Supermärkte in Österreich recht unterschiedliche Wege. Lidl etwa plant bis 2028 eine flächendeckende Ausweitung der Selbstbedienungskassen (SB-Kassen). Schon jetzt sind in mehr als 80 Filialen hierzulande solche neuen Kassensysteme vorhanden, wie man bei Lidl auf Nachfrage von 5 Minuten im Oktober 2025 erklärte. Alles dazu auch hier: Lidl: „Neue Kassensysteme“ haben Schranken, kommen in ganz Österreich. Währenddessen evaluiert man bei HOFER solche Kassen derzeit noch und könne sich derzeit nicht näher dazu äußern, heißt es auf Nachfrage. Gleichzeitig möchte man betonen, dass man unabhängig davon auch weiterhin auf die Mitarbeiter an den „normalen“ Kassen setzen würde.

„Wir wissen, dass gerade der persönliche Kontakt für unsere Kund:innen wichtig ist“, so die HOFER-Pressestelle gegenüber 5 Minuten.

©Lidl Österreich Selbstbedienungskassen werden in den Lidl-Filialen immer häufiger zusätzlich zu den „normalen“ Kassen zu finden sein.

BILLA gegenüber 5 Minuten: SB-Kassen werden „sehr gut angenommen“

Wie aber sieht es bezüglich Selbstbedienung und der dementsprechenden Kassensysteme bei den Supermarkt-Riesen BILLA und SPAR hierzulande aus? Seitens Billa erklärt man gegenüber 5 Minuten, dass die „Self-Checkout-Kassen“ (SCO-Kassen), wie sie auch genannt werden, als zusätzliche Option in etwa der Hälfte der 1.200 Billa-Märkte österreichweit zum Einsatz kommen, insbesondere an frequenzstarken Standorten – „für alle, die ihren Einkauf gerne selbst abwickeln möchten.“ Sie würden von den Kunden auch „sehr gut“ angenommen. Und das meist aus zweierlei Gründen: „Einerseits von Kunden, die wenige Produkte scannen, andererseits auch von Personen, die sich bewusst für den Kassavorgang Zeit nehmen möchten.“

Reguläre Kassabänder bleiben bei BILLA bestehen

Gleichzeitig möchte man betonen, dass auch bei den SB-Kassen Mitarbeiter zur Verfügung stehen, die beim Kassiervorgang unterstützen oder die Alterskontrolle beim Kauf von Alkohol durchführen sollen. Und: „In allen Märkten gibt es weiterhin auch reguläre Kassabänder mit Mitarbeiter, denn der persönliche Kontakt ist uns wichtig.“ Ausgangsschranken gibt es derzeit nur vereinzelt und vorwiegend in Wien.

Werden bei BILLA neue SB-Kassen entstehen

„Wo sinnvoll, installieren wir bei Neu- und Umbauten SCO-Kassen“, erklärt man auf Nachfrage von 5 Minuten. Die Kriterien seien dabei „bauliche Machbarkeit, Kundenbedürfnis und Frequenz/Standort“. Als Ziel hat man mit den Selbstbedienungskassen übrigens, Kunden ein möglichst angenehmes und passendes Einkaufserlebnis zu bieten – „mit Wahlfreiheit und Rücksicht auf unterschiedliche Bedürfnisse“.

SPAR: „Wir machen das nur dort, wo genügend Platz ist“

Bei SPAR spart man bisher eher mit SB-Kassen und hat sie an aktuell etwa 50 Standorten. „Wir machen das nur dort, wo genügend Platz ist und an Hochfrequenzstandorten wie zum Beispiel Bahnhöfen“, so SPAR-Pressesprecherin Nicole Berkmann gegenüber 5 Minuten. Ausgangsschranken hat man in Österreich nicht, in den Märkten in Italien oder Kroatien seien diese dagegen üblich.

SPAR: „Größere Ausweitung aktuell nicht im Sinn“

Das Feedback der Kunden zu den SB-Kassen sei „gut“. „Die Kassen sind ja sehr einfach zu bedienen“, weiß Berkmann. Zur Auslastung meint sie, dass je nach Standort 25 bis 50 Prozent der Kunden gern diese Kassen benutzen würden. Allzu viele neue Standorte werden in den kommenden Monaten und Jahren übrigens wohl nicht hinzukommen. Diese würde man nämlich „sehr genau“ auswählen. Und die SPAR-Pressesprecherin abschließend: „Eine größere Ausweitung haben wir aktuell nicht im Sinn.“