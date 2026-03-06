Schmuck gestohlen: Polizei sucht nach zwei unbekannten Männern

Zwei unbekannte Männer drangen in ein unversperrtes Wohnhaus in Haiming ein und erbeuteten Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich. Trotz Entdeckung durch die Bewohner gelang ihnen die Flucht. Die Polizei bittet um Hinweis

Am 6. März 2026 gelangten zwei unbekannte Männer gegen 10.30 Uhr unbemerkt in ein unversperrtes Wohnhaus in Haiming in Tirol. Dort entwendeten sie Schmuck im mittleren vierstelligen Eurobereich. Beim Verlassen des Hauses wurden sie von den Bewohnern entdeckt, konnten jedoch nicht mehr angehalten werden. Die Verdächtigen verließen das Grundstück über den Föhrenweg in Richtung Mittelschule. Eine sofortige Nachschau des Hausbewohners im Ortsgebiet sowie eine Fahndung der Polizeistreifen verliefen negativ. Einer der Männer trug schwarze, der zweite dunkelblaue Oberbekleidung. Näheres ist derzeit nicht bekannt. Zweckdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Silz unter der Telefonnummer 059133 7107 erbeten.