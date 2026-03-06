Das Justizministerium ist seit 3. März 2025 in "neuer", erfahrener Hand. Anna Sporrer (SPÖ) hat mit der Angelobung der Dreierkoaltion die Agenden übernommen und lässt nun im 5 Minuten-Interview das Jahr Revue passieren.

Am 3. März 2025 wurde die Bundesregierung angelobt. In einer „besonders herausfordernden Zeit“, wie Justizministerin Anna Sporrer im Interview mit 5 Minuten erklärt. Unter anderem globale Krisen haben dafür gesorgt, dass die Wirtschaft und der soziale Frieden in Österreich erschüttert wurden. Generell stand das vergangene Jahr ganz im Zeichen des Sparens. Und da blieb auch das Justizministerium nicht nicht verschont, weiß Sporrer: „Ja, auch wir in der Justiz mussten unseren Beitrag zum Budget leisten.“

„Uns eint der Wille, Österreich nach vorne zu bringen“

Innerhalb der Regierung lobt sie vor allem die „gute Zusammenarbeit“. Diese sei verantwortlich dafür, dass man im ersten Jahr dennoch bereits viel erreicht habe. „Gerade unter den Frauen in der Bundesregierung pflegen wir einen besonders vertrauensvollen und wertschätzenden Umgang“, erzählt Sporrer. Gleichzeitig weiß sie, dass es „natürlich“ auch Differenzen gebe. „Aber uns eint der Wille, Österreich nach vorne zu bringen.“

©BKA/ Andy Wenzel Anna Sporrer lässt im Interview mit 5 Minuten das Jahr Revue passieren.

„Ich bin gegen eine Herabsetzung der Strafmündigkeit“

Auf die Frage hin, was sie von der Senkung der Strafmündigkeit von 14 auf zwölf Jahre halte, meint Sporrer: „Ich bin gegen eine Herabsetzung der Strafmündigkeit, auch weil Expertinnen und Experten seit langem betonen, dass solche Maßnahmen nicht vor Straftaten schützen.“ Stattdessen würde man nach anderen Maßnahmen suchen, um gegen die steigende Jugendkriminalität vorzugehen. „Ich bleibe dabei: Kinder gehören erzogen, nicht eingesperrt.“ Das gesamte Interview mit Justizministerin Anna Sporrer findet ihr folgend.