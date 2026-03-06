Bis zu 19 Grad: Sonniger und warmer Start ins Wochenende

Ein stabiles Hoch bestimmt das Wetter in Österreich. Nach morgendlichen Nebelfeldern setzt sich im Laufe des Samstags verbreitet Sonnenschein durch - und das bei frühlingshaften Temperaturen.

Der Hochdruckeinfluss bleibt wetterbestimmend und sorgt für ruhige Verhältnisse im ganzen Land. Lokale Nebelfelder lösen sich am Vormittag rasch auf, danach scheint verbreitet die Sonne, wie die GeoSphere Austria prognostiziert. Der Himmel zeigt sich häufig wolkenlos, wird jedoch, insbesondere Richtung Westen, durch Saharastaub leicht getrübt. Trotz der milchigen Atmosphäre bleibt es freundlich und meist trocken. Der Wind weht überwiegend schwach, im Nordosten mitunter mäßig aus Südost. In der Früh liegen die Temperaturen zwischen minus 5 und plus 3 Grad, im Tagesverlauf steigen die Höchstwerte auf 13 bis 19 Grad an.