Schock für Anleger: Nach Investment taucht plötzlich hoher Kredit auf

Ein Anruf, der ihm wahrscheinlich lange in Erinnerung bleibt: Nach einem Investment informierte ihn seine Bank über einen laufenden Kredit im hohen fünfstelligen Bereich.

Ein 39-Jähriger aus dem Bezirk Kitzbühel (Tirol) wollte investieren; deswegen kaufte er Anfang Jänner über das Internetportal eines internationalen Investmentunternehmens Aktien im Wert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrages. Laut eigenen Angaben musste er dabei einen Identitätsnachweis erbringen.

Plötzlich ein Kredit auf seinem Namen

Doch im März dann der Schock: Zuerst wurde er am 2. März nur telefonisch mehrfach von einem vermeintlichen Berater des Unternehmens kontaktiert. Es wurde über Investitionen, die sich lohnen würden, aber auch über die Abwicklung eines Kreditgeschäfts gesprochen, doch es kam zu keinem Ergebnis. Doch der Anruf im März sollte sein Leben schlagartig ändern: Denn dieses Mal war ein Angestellter seiner Hausbank am anderen Ende der Leitung – und der hatte alles andere als gute Nachrichten. Plötzlich würde ein Kredit in einem sehr hohen fünfstelligen Eurobetrag laufen.

Opfer von Identitätsbetrug?

„Er dürfte Opfer eines Identitätsbetruges geworden sein. Erste Ermittlungen zur Ausforschung des Täters ergaben, dass unter Beteiligung zweier ausländischer Banken zunächst ein hoher Einmalbetrag auf sein Konto überwiesen und dieses Geld die Tage darauf wieder in zwei Tranchen auf ein Bankkonto im Ausland transferiert wurde“, so die Polizei.