In einem Lokal in St. Anton am Arlberg kam es am Donnerstagabend zu einem bösen Streit.
Landeck/Tirol
07/03/2026
Barstreit

Brutale Szene in Lokal: 31-Jähriger nach Bierglas-Attacke im Spital

Das ist nicht die feine englische Art: Ein Barstreit zwischen zwei Briten eskalierte am Donnerstagabend in St. Anton am Arlberg. Ein 23-Jähriger schlug einem 31-Jährigen ein Bierglas ins Gesicht und verletzte ihn schwer.

von Gerrit Tscheru
In einem Gastronomiebetrieb in St. Anton am Arlberg ist am Donnerstagabend ein Streit zwischen zwei Briten böse eskaliert. Gegen 19.15 Uhr gerieten ein 23-Jähriger und ein 31-Jähriger zunächst verbal aneinander, als es passierte: Plötzlich schlug der 23-Jährige seinem Kontrahenten ein Bierglas ins Gesicht – mit schweren Folgen. Der 31-Jährige erlitt dabei schwere Schnittverletzungen an der linken Gesichtshälfte, wie die Polizei informierte. Sicherheitskräfte hielten den 23-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest, die Beamten nahmen ihn anschließend fest. Der Verletzte wurde zunächst im Krankenhaus Zams versorgt und danach in eine Klinik nach Innsbruck gebracht. Der Verdächtige zeigte sich laut Polizei bei einer ersten Befragung geständig.

