Stau am Wochenende: Hier heißt es mehr Zeit einplanen

Am Wochenende heißt es mehr Zeit einplanen: Denn nicht nur auf den Autobahnen ist einiges los, sondern auch in den Skigebieten geht es noch einmal ordentlich rund.

Auf Österreichs Straßen ist dieses Wochenende einiges los. Denn in mehreren tschechischen Bezirken haben die Frühlingsferien gestartet und dadurch wird mit starkem Reiseverkehr in Richtung Österreich gerechnet. In anderen Bezirken in Tschechien sowie auch in Teilen der Slowakei enden die Ferien. Dadurch kommt es zu Überschneidungen von An- und Rückreiseverkehr.

Stau am Wochenende: Hier musst du mehr Zeit einplanen Westautobahn (A1), im Bereich Salzburg (Salzburg)

Mühlkreisautobahn (A7), zwischen Treffling und Knoten Linz (Oberösterreich)

Innkreisautobahn (A8), vor dem Grenzübergang Suben (Oberösterreich)

Tauernautobahn (A10), zwischen Werfen und Paß Lueg (Salzburg)

Inntalautobahn (A12), vor dem Grenzübergang Kufstein/Kiefersfelden (Tirol)

Fernpassstraße (B179), abschnittsweise im gesamten Verlauf (Tirol)

Automesse sorgt für viel Verkehr in Salzburg

Bis Sonntag, 8. März, findet in Salzburg noch die Automesse statt. Etwa 18.000 Besucher werden an diesem Wochenende erwartet. Deshalb ist rund um das Messezentrum vor allem an den Vormittagen sowie am späten Nachmittag mit mehr Verkehr zu rechnen. „Betroffen sein können die Westautobahn (A1) im Bereich der Abfahrt Salzburg-Mitte, die Münchner Bundesstraße (B155) sowie die Innsbrucker Bundesstraße (B1). Vor allem am Samstag und Sonntag sind Verzögerungen einzuplanen“, informiert der ARBÖ.

Stau in den Skigebieten

In mehreren Bundesländern heißt es außerdem in den Skigebieten mehr Zeit einplanen. Denn mit vielen Ski-Closing-Events feiern die heimischen Wintersportregionen die finale Phase der Skisaison. Mit Konzerten, Partys und Rahmenprogrammen werden zahlreiche Besucher in die Skigebiete gelockt. Vor allem am Samstag bei der Anreise sowie am Sonntagnachmittag bei der Rückreise ist auf den Zufahrtsstraßen mit Verzögerungen zu rechnen. „An diesem Wochenende treffen Ferienverkehr, Großveranstaltungen und Ausflugsverkehr aufeinander. Wer Stoßzeiten meidet und ausreichend Zeit einplant, kommt deutlich entspannter ans Ziel“, so der ARBÖ-Informationsdienst.