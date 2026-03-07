Gesundheitsgefährdende Inhaltsstoffe: Temu startet Rückruf

Das Unternehmen warnt vor dem Produkt Priapus, da es illegale Substanzen enthält. Vom Verzehr wird dringend abgeraten.

Die Online-Handelsplattform Temu warnt aktuell vor einem bestimmten Produkt, nämlich dem Nahrungsergänzungsmittel Priapus. Betroffen sind alle Kunden, die es vor dem 16. Jänner 2026 gekauft haben. Aber warum gibt es den Rückruf überhaupt? „In bestimmten Chargen des Produkts wurde eine nicht zugelassene Substanz festgestellt“, informiert das Unternehmen.

Rückruf bei Temu: Dieses Produkt ist betroffen Produkt: Nahrungsergänzung

Nahrungsergänzung Name: PRIAPUS – Vitality Dietary Supplement – Ginseng, Cordyceps, Reishi, Alpinia, Ginkgo Biloba – Energy, Endurance, Natural Tone – 10 Capsules – Shiver

PRIAPUS – Vitality Dietary Supplement – Ginseng, Cordyceps, Reishi, Alpinia, Ginkgo Biloba – Energy, Endurance, Natural Tone – 10 Capsules – Shiver Marke: PRIAPUS

PRIAPUS Verkäufer: Shiver

Shiver Identification No.: 3770024881578

3770024881578 Product ID: 603699174810117

©Temu Temu ruft aktuell das Nahrungsergänzungsmittel Priapus zurück.

Vom Rückruf betroffen? Das kannst du jetzt tun

„Bitte stellen Sie die Verwendung des zurückgerufenen Produkts sofort ein und geben Sie es zur Erstattung zurück“, betont Temu. Kunden die Fragen zum Produktrückruf haben oder eine Rückerstattung beantragen möchten, können sich an den Kundenservice wenden.

Weitere Produktrückrufe in Österreich

Auch bei Flying Tiger Copenhagen läuft gerade ein Produktrückruf, dort könnte Kinderspielzeug nämlich zum Ersticken führen. Mehr dazu hier: Gefährliches Spielzeug: Rückruf wegen Erstickungsgefahr. Auch Autofahrer sind aktuell von einem Rückruf der Marke BMW betroffen.