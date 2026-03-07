Küchenbrand in Tirol: Feuerwehr rettet 52-jährigen Bewohner

Am Freitagnachmittag kam es in Schwaz in Tirol zu einem Brand in der Küche eines Mehrparteienhauses. Die Feuerwehr konnte den Bewohner retten, der beherzte Eingriff eines Feuerwehrmannes verhinderte eine schnelle Ausbreitung.

Gegen 16 Uhr wurde eine Passantin auf das Piepen eines Rauchmelders aufmerksam. Als sie näher hinsah, bemerkte sie außerdem, dass Rauch aus einem Fenster quoll. Sie verständigte sofort den Notruf. Daraufhin wurde die Freiwillige Feuerwehr Schwaz alarmiert.

Feuerwehrmann drehte Herd ab

Als er gerade auf dem Weg ins Gerätehaus war, wurde Feuerwehrmann Marco von einer Dame angehalten, und auf den Brand aufmerksam gemacht. Marco zögerte nicht, und begab sich sofort zum Einsatzort. Er betrat die Wohnung, und sah dass auf dem eingeschalteten Herd Speisen in einer Pfanne zu brennen begonnen haben. Der Feuerwehrmann konnte die Herdplatte noch abdrehen, und so möglicherweise Schlimmeres verhindern.

Bewohner wird unter Atemschutz gerettet

Am Einsatzort angekommen, rüstete sich die Feuerwehr Schwaz mit Atemschutz aus, und rettete den schlafenden Bewohner ins Freie. Der 52-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.