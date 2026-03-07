Brand in Einfamilienhaus: Nachbar eilt 85-Jährigen zur Hilfe

Den Kamin einzuheizen ging nach hinten los, denn es kam zu einem Brand. Der Nachbar versuchte, das Feuer bis zum Eintreffen der Feuerwehr einzudämmen. Er und die Bewohnerin mussten ins Krankenhaus.

Am Abend wollte die 85-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses in Stadl-Paura (Bezirk Wels-Land, Oberösterreich) den Kamin einheizen. „Wenig später habe sie ein dumpfes Geräusch gehört und bemerkte bei der Nachschau ein brennendes Glutnest vor dem Kamin. Zudem befand sich ein Möbelstück neben dem Kamin bereits in Brand“, informiert die Polizei.

Feuer selbst löschen misslang

Sie versuchte daraufhin, das Feuer zu löschen – jedoch vergebens. Deshalb bat sie ihren 46-jährigen Nachbarn um Hilfe. Seine Frau alarmierte die Feuerwehr, während er bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte versuchte, den Brand einzudämmen. Der 46-Jährige und die 85-Jährige wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Behandlung in das Klinikum Wels gebracht.