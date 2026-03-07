5,8 Millionen Euro: Mega-Jackpot wartet am Sonntag

Bereits der der dritte Fünffach-Jackpot im Jahr 2026 wird am Sonntag ausgespielt. Es geht um satte 5,8 Millionen Euro.

Fast sechs Millionen Euro können bei der Ziehung am Sonntag gewonnen werden.

Nachdem bei der letzten Ziehung niemand auf die sechs Richtigen getippt hatte, geht es am Sonntag um einen stolzen Fünffach-Jackpot von 5,8 Millionen Euro. Es ist im heurigen Jahr bereits der dritte Fünffach-Jackpot.

Ein Fünfer am Freitag

Ein Spieler schaffte immerhin, auf fünf Richtige zu tippen, und gewann somit 129.000 Euro. Der Bonus am Freitag ging an einen Steirer, er ist nun um 30.000 Euro reicher.

80 Fünfer bei LottoPlus

Beim LottoPlus gab es ebenfalls keinen Sechser, jedoch 80 Fünfer, die den Gewinn unter sich aufteilen. Bei der nächsten Runde im LottoPlus geht es um eine Gewinnsumme von 250.000 Euro.

Zwei Joker-Gewinner bekommen jeweils 475.000 Euro

Bei der Joker-Ziehung ging es um einen Dreifach-Jackpot. Es gab zwei richtige Joker-Kombinationen, zwei Spieler teilen sich den Gewinn und bekommen jeweils 475.000 Euro.