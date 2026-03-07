Bus kracht gegen Auto – Sieben Verletzte in Tirol

Um kurz nach sieben Uhr morgens stießen ein Reisebus und ein Auto auf der B179 Fernpassstraße zusammen. Der Unfall ereignete sich auf dem Streckenabschnitt zwischen Lähn und Wengle. Insgesamt verletzten sich bei dem Unfall sieben Personen, zwei davon schwer. Zwei Patienten meldeten sich erst einige Stunden nach dem Unfall beim Rettungsdienst, so die Leitstelle Tirol gegenüber 5 Minuten.

Großeinsatz auf der Bundesstraße

Drei Feuerwehren, und mehrere Rettungswägen wurden zu der Einsatzstelle alarmiert. Auch ein Notarztfahrzeug und der Hubschrauber Christophorus 5 waren vor Ort. Die Feuerwehr befreite die eingeklemmten Personen aus dem Autowrack und band die große Menge Diesel, die aus dem Bus austrat.

Verkehrschaos wegen Totalsperre

Die B179 musste für den Verkehr komplett gesperrt werden, es kam dementsprechend zu massiven Behinderungen und langen Staus in beide Fahrtrichtungen. Laut der Leitstelle Tirol wurde die Straße ab 10:30 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.