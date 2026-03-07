Skip to content
/ ©Waid1995/Pixabay
Das Bild auf 5min.at zeigt die olympischen Ringe.
Bei den Paralympics konnten die österreichischen Abfahrer ihr Können zeigen.
Österreich
07/03/2026
Bei Abfahrt

Paralympics: Geschwisterpaar holt zweimal Gold für Österreich

Für eine Sensation bei den Paralympics sorgen die Geschwister Veronika und Johannes Aigner. Die beiden Abfahrer bringen zwei Goldmedaillen für Österreich nachhause.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(125 Wörter)

Es ist ein goldender Vormittag für die Skination Österreich: Veronika Aigner triumphierte bei der Abfahrt der Sehbehinderten bei den Paralympischen Spielen in Cortina d’Ampezzo und sichert sich Gold vor der Italienerin Chiara Mazzel, und der Slowakin Anna Rexova. Einige Stunden später drückt dann ihr Bruder Johannes Aigner der Sehbehinderten-Abfahrt der Männer seinen Stempel auf, und holt die zweite Goldmedaille für Österreich vor Kalle Ericsson aus Kanada und dem Heimfavorit Giacomo Bertagnolli.

Gratulation von Mikl-Leitner

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) gratuliert den beiden Niederösterreichern: „Dass zwei Geschwister am selben Tag Gold bei den Paralympischen Spielen gewinnen, ist etwas ganz Besonderes und erfüllt uns in Niederösterreich mit großer Freude und Stolz.“

