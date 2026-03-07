Polizei gedenkt verstorbenen Kameraden

Am 7. März wird weltweit allen Polizisten gedacht, die im Dienst ums Leben gekommen sind. Auch Österreich beteiligt sich am Gedenken.

Der 7. März ist der „International Day of Rememberance for Fallen Police Officers“, also der Gedenktag für alle Polizisten, die im Dienst ihr Leben verloren haben. In ganz Österreich wird den Verstorbenen gedacht. Vielerorts sind Fahnen auf Halbmast. Einige Gebäude und Wahrzeichen werden blau beleuchtet. Die Polizei Wien zollt in einem emotionalen Posting auf Facebook Tribut.