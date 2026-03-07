Ministerium berichtet: So ist die aktuelle Lage im Nahen Osten

Bereits über 800 Personen wurden seit Mittwoch aus Krisengebieten im Nahen Osten ausgeflogen. Weitere Informationen zu Reisewarnungen und Erreichbarkeiten findest du unten.

Seit Samstagvormittag kommt der Krisenstab des Außenministeriums täglich zusammen, bewertet die Lage und prüft Ausreisemöglichkeiten. Die Lage im Nahen Osten ist weiterhin gefährlich, es kommt zu militärischen Auseinandersetzungen und Raketenangriffen.

Aktuelle Sicherheitslage im Nahen Osten Für folgende Länder besteht eine Reisewarnung (Sicherheitsstufe 4): Bahrain

Irak

Iran

Israel

Jordanien

Katar

Kuwait

Libanon

Syrien

Vereinigte Arabische Emirate Für folgende Länder gilt Sicherheitsstufe 3, also ein hohes Sicherheitsrisiko: Oman

Saudi-Arabien

Flüge wieder aufgenommen

Es gibt nun wieder vermehrt Linienflüge nach Österreich, zum Beispiel von Dubai nach Wien oder Salzburg. Betroffene von abgesagten Flügen sollten den Kontakt zu ihrem Reiseveranstalter oder den Fluglinien aufnehmen.

Über 800 Personen bereits wieder in Österreich

Das Ministerium hat vier Flugzeuge gechartert, mit denen seit Mittwoch 811 Personen aus Maskat, Riad und Abu Dhabi zurückgeholt wurden. Auch über ausländische Flüge sind bereits 60 Österreicher aus Krisengebieten ausgereist.