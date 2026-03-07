Ministerium berichtet: So ist die aktuelle Lage im Nahen Osten
Bereits über 800 Personen wurden seit Mittwoch aus Krisengebieten im Nahen Osten ausgeflogen. Weitere Informationen zu Reisewarnungen und Erreichbarkeiten findest du unten.
Seit Samstagvormittag kommt der Krisenstab des Außenministeriums täglich zusammen, bewertet die Lage und prüft Ausreisemöglichkeiten. Die Lage im Nahen Osten ist weiterhin gefährlich, es kommt zu militärischen Auseinandersetzungen und Raketenangriffen.
Aktuelle Sicherheitslage im Nahen Osten
Für folgende Länder besteht eine Reisewarnung (Sicherheitsstufe 4):
- Bahrain
- Irak
- Iran
- Israel
- Jordanien
- Katar
- Kuwait
- Libanon
- Syrien
- Vereinigte Arabische Emirate
Für folgende Länder gilt Sicherheitsstufe 3, also ein hohes Sicherheitsrisiko:
- Oman
- Saudi-Arabien
Flüge wieder aufgenommen
Es gibt nun wieder vermehrt Linienflüge nach Österreich, zum Beispiel von Dubai nach Wien oder Salzburg. Betroffene von abgesagten Flügen sollten den Kontakt zu ihrem Reiseveranstalter oder den Fluglinien aufnehmen.
Über 800 Personen bereits wieder in Österreich
Das Ministerium hat vier Flugzeuge gechartert, mit denen seit Mittwoch 811 Personen aus Maskat, Riad und Abu Dhabi zurückgeholt wurden. Auch über ausländische Flüge sind bereits 60 Österreicher aus Krisengebieten ausgereist.
Hinweis für Betroffene
Das Außenministerium ruft alle Betroffenen dazu auf, sich auf reiseregistrierung.at zu registrieren, regelmäßig die Medien zu verfolgen und sich auf www.bmeia.gv.at zu informieren.
Unter der Notfallnummer +43 1 90115 4411 kann man das Außenministerium rund um die Uhr erreichen.