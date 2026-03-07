Waldbrand in Vorarlberg eingedämmt

Drei Feuerwehren wurden am Samstagmittag auf den Klausberg zu einem Waldbrand gerufen, dieser konnte rasch eingedämmt werden. Ein Feuerwehrkommandant warnt vor der aktuellen Trockenheit.

Gegen halb 12 heulten die Sirenen im Bregenzerwald. Die örtlichen Feuerwehren wurden zu einem Waldbrand alarmiert. Kräfte aus Schwarzenberg, Andelsbuch und Egg konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen.

Appell an die Bevölkerung

Gegenüber dem ORF appellierte der Feuerwehrkommandant von Schwarzenberg, Sebastian Geber an die Bevölkerung, angesichts der derzeitigen Trockenheit Vorsicht walten zu lassen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar, möglicherweise könnte eine weggeworfene Zigarette oder starke Sonneneinstrahlung der Grund gewesen sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.03.2026 um 17:11 Uhr aktualisiert