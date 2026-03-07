81,5 Prozent: Andreas Babler bleibt an der Spitze der SPÖ

Beim 47. ordentlichen Bundesparteitag der SPÖ in Wien wurde Andreas Babler mit 81,51 Prozent erneut als Bundesparteivorsitzender bestätigt.

Andreas Babler bleibt an der Spitze der SPÖ: Beim 47. ordentlichen Bundesparteitag in Wien wurde der Parteichef am späten Samstagnachmittag mit 81,51 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Er trat als einziger Kandidat an. Von den 609 wahlberechtigten Delegierten nahmen 600 an der Abstimmung teil.