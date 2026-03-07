Skip to content
Region auswählen:
/ ©Parlamentsdirektion /​ Thomas Topf
Foto in Beitrag von 5min.at zeigt Andreas Babler am Rednerpult.
Die SPÖ setzt weiter auf Andreas Babler.
Österreich
07/03/2026
Bestätigt

81,5 Prozent: Andreas Babler bleibt an der Spitze der SPÖ

Beim 47. ordentlichen Bundesparteitag der SPÖ in Wien wurde Andreas Babler mit 81,51 Prozent erneut als Bundesparteivorsitzender bestätigt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(52 Wörter)

Andreas Babler bleibt an der Spitze der SPÖ: Beim 47. ordentlichen Bundesparteitag in Wien wurde der Parteichef am späten Samstagnachmittag mit 81,51 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt. Er trat als einziger Kandidat an. Von den 609 wahlberechtigten Delegierten nahmen 600 an der Abstimmung teil.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: